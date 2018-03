Toename van duurzame energie te weinig om doelen van 2050 te halen

De totale elektriciteitsproductie uit hernieuwbare bronnen in 2017 was 17 miljard kWh, tegenover 15 miljard in 2016. De productie van elektriciteit uit windenergie steeg vorig jaar met 16 procent, zo blijkt uit nieuwe cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Terwijl Nederlandse windmolens in 2016 nog 8,4 miljard kilowattuur (kWh) stroom produceerden, steeg dat vorig jaar naar 9,6 miljard kWh. Volgens het CBS is die toename vooral toe te schrijven aan de forse uitbreiding van het windmolenpark in de tweede helft van 2016. Deze nieuwe molens waren in 2017 het hele jaar in gebruik en telden daarom toen pas volledig mee in de stroomproductie.



Ook de stroomopbrengst van zonnepanelen nam vorig jaar toe, van 1,6 miljard naar 2,1 miljard kWh. De opwekking van elektriciteit uit het verbruik van biomassa is in 2017 iets gedaald. Die daling komt vooral door een verschuiving van elektriciteits- naar warmteproductie door enkele grote biomassa-installaties, stelt het CBS. Het aandeel van stroom uit waterkracht was ook vorig jaar met een half procent beperkt. In totaal kwam een kleine 13,8 procent van de verbruikte stroom in 2017 uit duurzame bronnen. Een jaar eerder was dat 12,5 procent.



Het stroomverbruik in Nederland mag dan weer wat groener zijn geworden, de vorderingen zijn marginaal. De Nederlandse regering wil dat in aanloop naar een CO2-neutraal 2050 over een paar jaar 14 procent van de in Nederland verbruikte energie uit hernieuwbare bronnen komt. 'Dat is dan niet alleen elektriciteit, maar er is ook energie nodig voor warmte en voor vervoer. Het gebruik van biobrandstoffen hoort hier bijvoorbeeld ook bij', licht Dick ter Steege van het CBS toe. Op dit moment is zo'n 6 procent van al die energie van duurzame komaf, weet Ter Steege. In 2016 was dat percentage 5,97 procent en in 2015 zat het op 5,83 procent. De vooruitgang is dus zeer klein.Terwijl het percentage over twee jaar meer dan twee keer zo hoog moet zijn, is de doelstelling van de overheid.