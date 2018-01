Toen Bob van Tol bij Philips werkte, hoefde technologisch onderzoek nog niet direct tot winst te leiden

In zijn appartement in Oosterbeek laat Bob van Tol (99) een robotje zien, een miniatuur van de robot die Philips in 1955 bouwde voor een tentoonstelling in Eindhoven. Philips gaf die robotpoppetjes toen als relatiegeschenk weg. De expositierobot was ontwikkeld op het fameuze Natuurkundig Laboratorium (NatLab) van Philips, waar Van Tol groepsleider was.



De bijna-eeuweling werkte op het Natlab toen daar - volgens hem - de technische uitdaging nog centraal stond en niet de commerciële belangen. 'Als alle ideeën van toen waren doorgezet, had Philips nu een combinatie kunnen zijn van Apple, Samsung en General Electric.