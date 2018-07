Toch onderzoek naar mogelijk wanbeleid bij SNS Reaal tussen 2006 en 2013

De Ondernemingskamer van het Gerechtshof in Amsterdam heeft donderdag besloten dat er toch een onderzoek komt naar mogelijk wanbeleid bij SNS Reaal. Deze bank en verzekeraar werd in 2013 genationaliseerd, nadat het door grote verliezen bij de vastgoedtak dreigde failliet te gaan.

Foto ANP

Volgens de Ondernemingskamer zijn er ‘gegronde redenen’ om te twijfelen aan ‘een juist beleid of een juiste gang van zaken’ bij de bank en verzekeraar. Het onderzoek beslaat de periode juli 2006 tot de nationalisatie in februari 2013 en betreft met name de gang van zaken rond de overname en het beleid bij de vastgoedtak Property Finance.

Dit onderdeel werd in 2006, vlak na de beursgang van het bedrijf, voor 810 miljoen euro gekocht van ABN Amro. De deal verraste indertijd beleggers en analisten, omdat de overname van de vastgoedbank niet paste bij de strategie van SNS Reaal. Met de aankoop van dit vastgoedbedrijf hoopte het bestuur onder leiding van Sjoerd van Keulen SNS Reaal te doen opstomen in de vaart der volkeren. Door de overname werd SNS Reaal ineens een internationale speler in de financiering van commercieel vastgoed.

De Ondernemingskamer wil nu dat drie nog aan te wijzen onderzoekers onder meer kijken of SNS Reaal voldoende rekenschap heeft gegeven van de risico’s die kleefden aan de overname. Ook moeten ze onderzoeken in hoeverre het bedrijf vervolgens de administratie op orde had en of het bedrijf kritisch genoeg was bij het verstrekken van leningen en of het adequaat heeft gereageerd op de vastgoedcrisis.

‘Ernstige onregelmatigheden’

De afgelopen jaren is al veelvuldig gebleken dat er van alles mis was bij Property Finance. Het bedrijf was vreselijk ambitieus en verstrekte honderden miljoenen aan risicovolle vastgoedprojecten in bijvoorbeeld Spanje en de Verenigde Staten. Na de overname groeide de kredietportefeuille in twee jaar tijd van 10,5- naar 16,1 miljard euro. Maar toen de crisis in 2008 toesloeg, moest SNS Reaal grote verliezen nemen. In de jaren 2008 tot 2013 werd circa 3,6 miljard euro afgeschreven op de projecten die het bedrijf gefinancierd had.

De Ondernemingskamer acht het nu ‘aannemelijk dat de gebrekkige administratie en risicobeheersing en de nadruk op commercie voorts in de hand hebben gewerkt dat zich bij een aantal door Property Finance gefinancierde projecten ernstige onregelmatigheden hebben voorgedaan’.

SNS Reaal werd in 2013 door toenmalig minister Jeroen Dijsselbloem van Financiën genationaliseerd vanwege de aanhoudende verliezen bij de vastgoedtak. Daarbij werd voor het eerst werd gebruikgemaakt van de interventiewet waarmee de overheid kan ingrijpen bij een financiële instelling.

De beleggersvereniging VEB had in 2014 al een verzoek tot een onderzoek ingediend, maar de Staat, als nieuwe eigenaar, de vakbonden en het nieuwe bestuur waren nooit voorstander van een enquête naar wanbeleid en hebben dat ook altijd bij de rechter proberen te voorkomen.

Compensatie

Directeur Paul Koster van de VEB schrijft in een reactie ‘verheugd’ te zijn. ‘De Ondernemingskamer onderschrijft met deze beschikking het maatschappelijke belang van openheid van zaken. De waarheid over de ondergang van het SNS-concern moet boven tafel komen. Het is het voormalige bestuur van SNS dat – onder toezicht van de commissarissen – de onderneming op onverantwoorde wijze afhankelijk heeft gemaakt van de expansie in de financiering van vastgoed en daarmede haar ondergang heeft ingeluid.’

De verwachting is dat de onderzoekers ongeveer een jaar bezig zullen zijn. Daarna moet de Ondernemingskamer vaststellen of er inderdaad sprake is geweest van wanbeleid bij SNS Reaal. Mocht dat zo zijn, dan wil de VEB nieuwe procedures starten, bijvoorbeeld tegen bestuurders, commissarissen en de controlerend accountant, om compensatie voor gedupeerde beleggers te krijgen.