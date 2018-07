Toch geen subsidie voor fietsparaplu

Fietsregenscherm ‘Veloplu’ komt toch niet in aanmerking voor subsidie. Dat heeft subsidie-instantie Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RvO) besloten.

De Veloplu. Foto Veloplu

Het Brabantse bedrijf Design Compass ontwikkelde voor een fietsende bezorgdienst een kunststof paraplu op een stuurstandaard: de Veloplu. In combinatie met subsidieregeling ‘F3119’ leek een gouden combinatie geboren. Die regeling voorziet namelijk in een financiële tegemoetkoming voor elektrische fietsen voor zakelijk gebruik die zijn voorzien van ‘een overkapping van niet-flexibel materiaal, die ten minste de berijder overdekt’.

Met de aanschaf van een Veloplu ter waarde van 139 euro kon de koper subsidie krijgen die kon oplopen tot meer dan 800 euro. De subsidie werd inderdaad toegekend, maar daar komt de RvO dinsdag op terug. ‘De elektrische fiets is met een Veloplu slechts voor een klein deel bedekt. Ook is de Veloplu afneembaar, waardoor het niet aannemelijk is dat de fiets het grootste deel van de tijd daarmee zal rijden.’