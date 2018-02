Tjeerd Jegen wil van het oer-Hollandse Hema een internationaal bedrijf maken. 'Die missie is nog lang niet klaar'

Terwijl Hema zich in Nederland moet verdedigen voor het introduceren van roetpieten en 'verstopeieren', timmert het bedrijf in het buitenland flink aan de weg. Bestuursvoorzitter Tjeerd Jegen (46) heeft het oer-Nederlandse bedrijf grondig hervormd en breidt het aantal winkels in hoog tempo uit. Maar dan wel over de grens: deze week opende Hema in Barcelona de tweehonderdste buitenlandse vestiging en in juni gaat naar verwachting de eerste Hema in Dubai open.