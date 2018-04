Tiplijn Meld Misdaad Anoniem verkoopt misdaadtips per stuk aan gemeenten

Crimefighters

De belangrijkste klant zijn gemeenten. Die kunnen zich dankzij de tips profileren als crimefighters die daadkrachtig optreden tegen (drugs)criminelen, zonder tussenkomst van het strafrecht. Worden er bijvoorbeeld drugs in een huis aangetroffen na een tip via de kliklijn, dan kan de burgemeester via het bestuursrecht de bewoner uitzetten en het pand verzegelen - goedkeuring van het Openbaar Ministerie is dan niet nodig. Ook hebben gemeenten bestuurlijke middelen als vergunning- of brandweercontroles tot hun beschikking, waarmee ze (veronderstelde) criminelen een hak kunnen zetten zonder dat het tot een stroperige strafzaak hoeft te komen.



Opmerkelijk zijn de prijsverschillen die de stichting rekent. Waar de gemeente Amsterdam 2.000 euro per jaar en 47,50 euro per melding betaalt, is Utrecht met respectievelijk 1.000 en 22,50 euro twee keer zo goedkoop uit. De contracten met gemeenten en andere partijen leverden M. bijna 400 duizend euro op in 2015 en het jaar daarop bijna een half miljoen.