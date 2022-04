Tientallen miljoenen euro’s op slot in Nederlandse fondsen door Oekraïne-oorlog

Twee fondsen van NN Investment Partners zijn 'op slot' gegaan door de oorlog in Oekraïne. Beeld Hollandse Hoogte / Peter Hilz

Bij de toelichting van het jaarverslag van de AFM dinsdag meldde de financieel toezichthouder dat er twee fondsen zijn waar beleggers als gevolg van de oorlog in Oekraïne niet langer kunnen uitstappen. De AFM wilde zelf geen namen kwijt, maar het blijkt te gaan om twee fondsen van NN Investment Partners. Het NN Emerging Europe Fund had net voor het eind februari op slot ging een belegd vermogen van bijna 9,4 miljoen euro. Het fonds was toen al in minder dan twee weken tijd de helft van zijn waarde verloren. Bijna eenderde van het fonds was belegd in Rusland, nagenoeg niets in Oekraïne.

Voor het tweede fonds, NN (L) Emerging Europe Equity, dat is geregistreerd in Luxemburg, geldt een vergelijkbaar verhaal. Ook de bedragen liggen in dezelfde orde van grootte. ‘We hebben de vaststelling van de boekwaarde van beide fondsen voorlopig stilgelegd omdat de Russische aandelen onmogelijk juist gewaardeerd konden worden’, reageert NN IP op vragen van de Volkskrant. ‘Als gevolg daarvan hebben we het handelen in het belang van onze klanten stilgelegd.’

Een woordvoerder wijst erop dat NN IP geen witte raaf is. ‘Er is wereldwijd een hele lijst aan fondsen van allerlei vermogensbeheerders die hetzelfde hebben gedaan als wij. Wij houden ook niet zo van de uitdrukking dat het fonds ‘op slot’ zit, omdat beleggers recht blijven houden op hun posities in het fonds. Ze zijn die niet kwijt.’

De sluiting gebeurde niet op last van de AFM, maar kwam er op eigen initiatief van de fondsbeheerder. In augustus vorig jaar nam Goldman Sachs het Haagse NN Investment Partners over van verzekeraar NN Group (Nationale Nederlanden). Wanneer kan de handel in de twee fondsen hervat worden? ‘Wij zullen dat alleen doen als wij dat in het beste belang van onze klanten vinden’, aldus NN IP.

Het is voor de fondsbeheerder ‘wachten op betere tijden’, zegt Jos Heuvelman, die bij de AFM verantwoordelijk is voor het toezicht op de retailmarkt. ‘Als die er niet komen, zal er toch op een bepaald ogenblik een knoop moeten worden doorgehakt. Misschien is het dan een idee om het fonds op te splitsen in een deel met de niet-Russische beleggingen, en een met de Russische waardepapieren. Met die eerste kan je dan wel weer verder.’

Het is een van de mogelijkheden, reageert de woordvoerder van NN IP. ‘Maar het is eerlijk gezegd nog te vroeg om hier veel over te zeggen.’