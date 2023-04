Tienduizenden thuishulpen hebben recht op uitkering, uitzonderingspositie is discriminatie

Een thuiszorgmedewerker helpt een ALS-patiënt bij hem thuis. Beeld Marcel van den Bergh / de Volkskrant

De zaak waarin de hoogste bestuursrechter donderdag uitspraak deed, was aangespannen door thuishulp Carol Kollmann. Zij werkte vijf jaar lang als pgb-zorgverlener voor een oudere dame maar raakte haar baan kwijt toen de vrouw naar het verzorgingshuis ging. Een uitkering kon Kollmann volgens het UWV niet aanvragen: ze had hier geen recht op omdat ze als pgb’er onder een unieke uitzonderingspositie viel in de wet (de Regeling dienstverlening aan huis). Kollmann liet het er niet bij zitten en sleepte de uitkeringsinstantie voor de rechter.

Met succes. Na de Rotterdamse rechtbank oordeelt nu ook de hoogste bestuursrechter dat de uitzonderingspositie van zorgverleners die worden betaald vanuit het persoonsgebonden budget indirecte discriminatie is. Omdat 95 procent van de thuishulpen vrouw is, zouden veel meer vrouwen dan mannen hierdoor worden benadeeld. De CRvB spreekt van een uitspraak ‘met grote gevolgen voor tienduizenden pgb-zorgverleners’. ‘Zij kunnen voortaan aanspraak maken op een ww-uitkering en sociale zekerheidsregelingen’.

Over de auteur

Marieke de Ruiter is economieverslaggever voor de Volkskrant. Ze schrijft onder meer over de arbeidsmarkt en sociale zekerheid.

Kollmann kreeg in haar zaak steun van vrouwenrechtenorganisatie Clara Wichmann. Deze had het liefst gezien dat alle huishoudelijk werkers, dus ook schoonmakers, recht zouden hebben op een sociaal vangnet. Maar de CRvB spitst zijn oordeel alleen toe op de pgb’ers: zij worden betaald van publiek geld. Jurist Marlies Vegter van Clara Wichmann zegt te overwegen nogmaals naar de rechter te stappen om de uitzonderingspositie voor alle thuishulpen van tafel te krijgen.

Bijna honderd jaar oude uitzonderingspositie

De uitzonderingspositie van huishoudelijk werkers is al sinds 1930 in de wet verankerd. Het moest destijds voorkomen dat gegoede huishoudens premies moesten betalen voor hun dienstboden. Maar sinds gemeenten in 2007 verantwoordelijk werden voor de ondersteuning van hulpbehoevenden, werd de Regeling dienstverlening aan huis vooral een belangrijke manier om kosten te besparen. Verzorgenden traden met een pgb ‘in dienst’ van een huishouden. Op die manier hoefden geen premies te worden afgedragen, waardoor ze goedkoper werden dan verzorgenden in loondienst van een thuiszorgorganisatie. Thuishulpen als Kollmann trokken aan het kortste eind: bij ziekte of werkloosheid waren zij niet verzekerd.

Volgens Vegter van Clara Wichmann is de wetgever nu aan zet om de wet te wijzigen. Tot die tijd kunnen alle pgb’ers, dat zijn er zo’n 30 duizend, die werkloos of arbeidsongeschikt raken zich beroepen op de uitspraak van de rechter. Uitkeringsinstantie UWV kan de komende zes weken nog wel in cassatie.