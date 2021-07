Thuiswerken is een blijvertje, want het sluit beter aan op ons privéleven

Pilates-docent Deniz Ertas van Gennip geeft online-les vanuit huis. Beeld Joris van Gennip

Het SCP doet elke twee jaar onderzoek onder werknemers die thuiswerken. Het meest recente onderzoek, uitgevoerd in het najaar van 2020, wees uit dat het gevoel van zeggenschap is toegenomen in coronatijd. Door deze positieve ervaring hopen veel van de 1.300 ondervraagde werknemers ook na de coronacrisis hybride (deels thuis, deels op kantoor) te kunnen blijven werken.

De Nederlandse overheid overweegt die combinatie te bevorderen. Sinds 26 juni geldt het officiële advies dat werknemers maximaal de helft van hun werkdagen op kantoor mogen werken, als het daar mogelijk is om 1,5 meter afstand te houden.

Maar niet iedereen voelt ervoor om terug te gaan naar kantoor. Door oplopende besmettingscijfers en het oprukken van de deltavariant van het coronavirus zijn werknemers huiverig om weer op hun werkplek te gaan werken, blijkt uit een enquête van vakbond CNV.

Angst voor terugkeer

Zorgen over collega’s die geen afstand houden, vieze toetsenborden en drukte in het openbaar vervoer spelen een rol in deze angst voor de terugkeer naar kantoor. Het is ook niet op elke werkplek even makkelijk om 1,5 meter afstand te houden. Op grote kantoren kan dit wel, maar bij kleinere bedrijven of plekken waar fysieke arbeid moet worden verricht, zoals in fabrieken, is het lastiger.

Voltijds thuiswerken, zoals in een groot deel van de coronacrisis gebeurde, is ook niet voor iedereen een optie. SCP-onderzoeker Edith Josten legt uit dat een deel van de medewerkers, 1 op de 10 om precies te zijn, dit als negatief heeft ervaren. ‘Mensen misten het contact met collega's en voelden zich eenzaam. Ook het gebrek aan afwisseling vonden werknemers vervelend.’

Bijna de helft van de thuiswerkende deelnemers van het SCP-onderzoek verwacht in de toekomst meer dan 40 procent van de tijd vanuit huis te werken. Iets meer dan 1 op de 10 thuiswerkers verwacht weer volledig op kantoor te zullen gaan werken.