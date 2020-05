Theo Henrar, baas van Tata Steel in IJmuiden, ontslagen door Indiaas moederbedrijf

Theo Henrar van Tata Steel tijdens de protestmanifestatie tegen de voorgenomen fusie van Tata Steel in IJmuiden met het Duitse ThyssenKrupp. Beeld ANP

Na het bekend worden van het nieuws braken bij het staalbedrijf (negenduizend werknemers) op een aantal plekken wilde stakingen uit, onder meer in de haven en bij railvervoer. ‘Het broeit overal in het bedrijf‘, zegt FNV-bestuurder Roel Berghuis.

Henrar was altijd een groot pleitbezorger voor de belangen van het IJmuidense bedrijf, dat telkens winsten maakte maar die zag wegvloeien naar het noodlijdende Britse zusterbedrijf. Hij wil niets weten van een reorganisatieplan in IJmuiden en verkeert al enige tijd op voet van oorlog met Hendrik Adam, de baas van Tata Steel in Europa, waaronder zowel het Britse als Nederlandse bedrijf valt. Vorige week meldde deze krant dat de fusie met de Britten op het punt staat uiteen te vallen.

Ook moest Henrar zien om te gaan met de kritiek op het milieubeleid van het concern, dat onder vuur lag vanwege de uitstoot van CO 2 , grafiet en fijnstof. Hiernaast werd hij ook nog geconfronteerd met de importtarieven die Trump invoerde voor staal uit Europa.

Officieel staat in het persbericht dat zijn vertrek met wederzijdse instemming plaatsvindt. Maar insiders weten beter. De raad van commissarissen van het Nederlandse bedrijf reageerde verbolgen. ‘De raad van commissarissen acht ook het moment zeer ongelukkig, zeker nu voor Tata Steel alle ervaring en focus nodig is in het bestrijden van de gevolgen van de gezondheid- en economische crisis als gevolg van covid-19. De aandeelhouder heeft er helaas voor gekozen het dringende advies van de RvC naast zich neer te leggen en heeft vervolgens een regeling getroffen met Theo Henrar.‘

Woedend

Ook de Centrale Ondernemingsraad reageerde vanmorgen woedend op het besluit. De COR noemt het ontslag in deze tijd, waarin de onderneming alle zeilen moet bijzetten om door de crisis te komen, onbegrijpelijk en ondoordacht.

‘Theo Henrar heeft de afgelopen jaren als directievoorzitter gekeken naar de belangen van Tata Steel Nederland en Tata Steel Europa, ondanks de zware druk om het (gedurende meer dan twintig jaar) verliesgevende Tata Steel UK vanuit Nederland te ondersteunen. Ook vandaag de dag leent Tata Steel Nederland meer dan 150 miljoen euro uit’, laat de COR weten.

‘Zowel de aandeelhouder in India als de Europese leiding van Tata Steel faalt al jaren door niet de problemen op te lossen in het VK. Miljarden ponden en euro’s hebben de afgelopen jaren Tata Steel UK niet winstgevend kunnen maken. Dat dit besluit vandaag wordt genomen, met een wereldwijde coronacrisis en enorme problemen bij Tata Steel UK, geeft aan dat de leiding van Tata Steel niet meer in staat is zorgvuldige besluiten te nemen.’

Harde confrontatie

De COR verwacht de komende maanden een harde confrontatie met de leiding van Tata Steel Europa onder leiding van Henrik Adam. Die laat in een persbericht weten dat Tata Steel Europa (TSE) zich de komende weken zal bemoeien met de opvolger van Henrar. Het ontslag wordt zoveel mogelijk met de mantel der liefde bedekt in een persbericht. Zo mag Henrar tot eind dit jaar adviseur blijven van het concern, hoewel zijn ontslag op 31 mei een feit is.

Adam bedankt in het persbericht Henrar ‘voor zijn grote bijdrage aan en betrokkenheid bij het bedrijf’ en zijn bijdrage ‘aan het pad naar een duurzame toekomst’. Een citaat van Henrar zelf staat er niet in het persbericht.