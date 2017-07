Teun van de Keuken: Ik hoef geen 'beleving', liever goed eten zonder opsmuk

In het restaurantje in Vigo, Noord-Spanje, waar ik de afgelopen week at, had niemand aan de beleving gedacht. 'De beleving' - vaste lezers van deze rubriek weten dat ik me hierover behoorlijk kan opwinden - is een begrip waarmee marketeers sjoemelwaar proberen te rechtvaardigen. Saus met 0,5 procent truffel verkopen als truffelsaus? Dat is toch iets heel anders dan echte truffelsaus? Doet er niet toe, de mensen beléven het als truffelsaus.



Die marketeers doen niets anders dan een grote pluim op hun eigen hoed zetten: we bedriegen de mensen, zeggen dat krom recht is en door onze gelikte reclames, mooie verpakking en messcherpe slogans geloven mensen dat.