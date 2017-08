Teun van de Keuken: Dat wij nu overal in de Europese Unie kunnen internetten is niet dankzij providers, maar ondanks hen

Welkom in Duitsland. U kunt hier uw bel-sms- en internetbundel helemaal opmaken.' Ik hoefde de afgelopen maanden maar een Europese grens over te steken of ik ontving een dergelijk bericht. Op het oog een strikt zakelijke mededeling. Toch komt hij een tikkeltje triomfantelijk over. Alsof de provider mij subtiel op zijn gulle daad wil wijzen. Hij geeft een cadeautje waarvoor ik dankbaar moet zijn. De irritatie zit hem in dat 'helemaal opmaken'. Dat zegt een volwassene tegen een kind: 'Dit taartje is voor jou en dat mag je helemaal alleen opeten.' 'Helemaal?' 'Ja, helemaal' 'Ik hoef het niet te delen met iemand anders of een stukje te bewaren voor later?