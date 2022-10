Tesla moet zijn prijzen in China verlagen

Tesla dealer in Hongkong. Beeld SOPA Images/LightRocket via Gett

De prijzen van de elektrische auto’s zijn er met ongeveer 5 procent teruggeschroefd, maakte het concern bekend. Tesla’s prijsverlagingen gelden voor onder meer het populaire Model 3 en het Model Y SUV. China is een van de belangrijkste markten voor Tesla. De Amerikanen krijgen echter steeds meer last van Chinese producenten van elektrische auto’s, zoals BYD. Dat bedrijf verkocht vorige maand in China een recordaantal auto’s van meer dan 200.000 stuks.