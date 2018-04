Tesla legt productie veelgeplaagde Model 3 tijdelijk stil om 'productiehel'

Tesla zit al maanden gevangen in wat Musk omschrijft als 'productiehel', waarbij het aantal vervaardigde Models 3 ver achterblijft bij de prognoses. Door de hoge kosten die samengaan met de opstart van een productielijn en het uitblijven van inkomsten door de verkoop van auto's, dreigde Tesla in financiële problemen te raken. Musk zegt te verwachten dat later dit jaar een positieve kasstroom wordt bereikt.



Om de productie op gang te krijgen, moeten zowel de productielijn in Fremont als die van de benodigde accu's in Tesla's Gigafactory enkele dagen worden stilgelegd, aldus het bedrijf. Een groot deel van het personeel is volgens de website Buzzfeed met onbetaald verlof naar huis gestuurd. Diverse analisten spreken hun verbazing uit over de gang van zaken. 'Tijd is geld in de auto-industrie', zegt een van hen tegen persbureau Bloomberg. 'Tesla lijkt te denken dat het van beide meer dan genoeg heeft.'