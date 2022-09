Terwijl energieprijzen omhoogschieten is Brussel op zoek naar de noodrem

Volgens voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie dwingen uitzonderlijke tijden tot uitzonderlijke maatregelen en is het daarom tijd voor een hervorming van de Europese elektriciteitsmarkt. Beeld AFP

Een ‘noodmaatregel’ bepleit voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie, een niet eerder vertoonde ingreep in de energiemarkten om de exploderende gas- en elektraprijzen te beteugelen. Een begrijpelijke oproep gezien de ontwrichtende werking van de torenhoge rekeningen voor burgers en bedrijven. Maar slagen Von der Leyen en de energieministers van de EU-landen daarin als ze volgende week vrijdag ‘met spoed’ bijeenkomen?

Von der Leyen toont in elk geval dat haar politieke antenne goed staat afgesteld. De afgelopen zes maanden voerden de energieministers en de EU-leiders even lange als vruchteloze discussies over manieren om de energiemarkt tot rust te brengen nu Russisch gas steeds minder beschikbaar en gewenst is. Verdeeldheid leidde tot frustratie en zielloze verklaringen. Deze week gooide Duitsland echter het roer om, waarmee het verzet tegen marktinterventies (ook van Nederland) net als de koopkracht verdampt. De Commissievoorzitter speelt daarop in.

Politieke wil is voor actie noodzakelijk, maar niet voldoende. De mogelijkheden om iets aan de prijzen te doen zijn beperkt en bekend. En ze hebben allemaal nadelen. Zoals een betrokken Commissieambtenaar het verwoordt: ‘Als er een wondermiddel bestond, hadden we dat al lang en breed gevonden. Maar het bestaat niet.’

Megawinsten

Op de korte termijn heeft Von der Leyen twee opties. De eerste is de megawinsten belasten die energieproducenten nu al maanden maken en de opbrengst daarvan inzetten voor koopkrachtreparatie voor burgers en compensatie voor bedrijven. Het gaat niet alleen om de winst van gas- en oliereuzen als Shell en BP, maar ook om die van producenten van zonne-, wind- en kernenergie. De kostprijs van elektra opgewekt door deze energiesoorten is immers niet wezenlijk veranderd, maar de verkoopprijs wel. Die wordt bepaald door het steeds duurdere gas dat nodig is om het evenwicht te verzekeren tussen de vraag naar elektra (wisselend) en het aanbod (zonne- en windenergie zijn niet altijd voorhanden).

Het afromen van de overwinsten vergt geen Europese wetgeving of toestemming, het is een nationale bevoegdheid. Spanje, Italië, Griekenland, België, Roemenië, Bulgarije en Hongarije doen dit al of zijn ermee bezig. De Commissie kan wel coördineren en lidstaten adviseren en aanmoedigen.

Nadeel van deze extra winstbelasting is dat de prikkel om te investeren in duurzame energie afneemt. Daarnaast hebben niet alle lidstaten evenveel duurzame, winstmakende energieproducenten en dus mogelijkheden om burgers en bedrijven te helpen.

Een tweede optie voor de korte termijn is een prijsplafond. De EU-landen kunnen gezamenlijk energieproducenten een maximumprijs aanbieden die substantieel lager is dan de huidige marktprijs. Dat is een beetje blufpoker, het veronderstelt dat de aanbieder geen andere afnemers heeft die wel bereid zijn het volle pond te betalen. Met de wereldwijde energieschaarste is dat zeer de vraag, waardoor deze strategie tot stroomonderbrekingen kan leiden.

Een ander prijsplafond is een maximumprijs voor de consument, waarbij de overheid de producent het verschil met de marktprijs betaalt. Dat is een dure operatie die de staatsschulden opstuwt en de animo tot minder of duurzamer energieverbruik doet afnemen.

‘Ontkoppeling’

Von der Leyen kondigde ook een ‘structurele hervorming’ van de elektriciteitsmarkt aan, een plan voor begin volgend jaar. Daarbij wordt gedacht aan een ander prijsmechanisme dan het huidige waarin gas (vanwege de gecontroleerde beschikbaarheid) de prijs van elektra bepaalt. Deze ‘ontkoppeling’ maakt een eind aan het vrije marktmechanisme dat decennialang goed functioneerde, reden waarom Nederland zich fel verzette. Volgens Von der Leyen dwingen uitzonderlijke tijden tot uitzonderlijke maatregelen, het huidige mechanisme is volgens haar achterhaald.

Zo’n nieuwe prijsstelling kan tot twee verschillende elektratarieven leiden: een laag tarief voor duurzaam opgewekte elektriciteit en een hoger voor stroom uit de gascentrales. Onduidelijk is wat voor effect dit heeft op de energiezekerheid. Wel maakt een lagere prijs voor duurzaam opgewekte energie investeren in die sector minder aantrekkelijk.

Een tweede structurele hervorming is de gezamenlijke inkoop van gas door de lidstaten. De EU-landen kunnen beter als blok een lagere prijs afdwingen dan elkaar met steeds hogere prijzen beconcurreren. De EU-leiders hebben het gezamenlijk inkopen eerder besproken, maar vooralsnog gebeurt het niet. Dat komt ook doordat niet de overheden energie inkopen, dat doen bedrijven.

De Commissie waarschuwt dat een ‘goed evenwicht’ noodzakelijk is tussen betaalbare energieprijzen voor burgers en bedrijven en een effectief opererende markt. Hoge prijzen zijn moeilijk te verkopen aan de kiezer maar stroomonderbrekingen evenmin.