Terwijl de ene crisis de andere opvolgt, maakt dit techbedrijf handige uitvindingen

Technologiebedrijf Demcon Beeld Elisa Maenhout

Op een steenworp van De Grolsch Veste in Enschede, het thuisstadion van voetbalclub FC Twente, ligt het hoofdkantoor van technologiebedrijf Demcon. De schreeuwende voetbalfans (ruim 30 duizend bij een vol stadion) zijn te horen op het terrein met de laboratoria, productiehallen en kantoren waar Demcon gloednieuwe producten en technologieën ontwikkelt. Qua activiteiten zijn ze flink verschillend, maar in hun Twentsheid zijn ze sterk verwant. Dat is al te horen aan het accent van bijna iedereen die bij Demcon werkt, van receptioniste tot directeur.

Demcon noemt zichzelf een ‘mechatronisch ontwerpbureau’. In normaal Nederlands heet dat een uitvindersbedrijf, geeft directeur Dennis Schipper toe. Hij is weinig enthousiast over het stempeltje: ‘Het klinkt alsof we warrig of abstract zijn, maar we maken ook écht nieuwe producten.’

Een greep uit het grote en verrassende repertoire: een machine die vaccinspuiten vult waardoor meer prikken uit één potje gehaald worden; optische sensoren in plantenkassen om te zien wanneer de oogst rijp is; een apparaat dat de oogdruk tijdens een oogoperatie constant houdt.

Is er dan echt geen lijn te ontdekken? Nee, zegt Schipper, en dat is de bedoeling. ‘Iemand die bij ons een halfjaar werkt aan carbon capture technology kan het volgende halfjaar aan de slag met kweekorganen.’ Het houdt de werknemers scherp en gelukkig, meent hij.

Die eeuwige aap

Oprichters Dennis Schipper en Peter Rutgers leren elkaar kennen aan de Universiteit Twente (UT) in 1992, waar Schipper op dat moment promoveert, en Rutgers zijn mastergraad behaalt. In een klein kamertje van de universiteit beginnen zij hun bedrijfje. Ze gaan robots bouwen, is het idee. Direct na de oprichting worden ze benaderd met een bijzonder verzoek: kunstenaar Aernout Mik heeft een kunstmatige aap bedacht die ziekenhuispatiënten gezelschap moet houden en boter-kaas-en-eieren met ze kan spelen. Of Demcon die kan leveren.

Directeur Dennis Schipper: 'Iedereen vraagt altijd naar die eeuwige aap.' Beeld Elisa Maenhout

Schipper en Rutgers bouwen een mechatronische orang-oetan. Destijds een grote prestatie, die media-aandacht oplevert en leeft in het publieke geheugen. ‘Iedereen vraagt altijd naar die eeuwige aap’, zucht Schipper. Tegenwoordig zijn Schipper en Rutgers wat serieuzer aan de slag. Vanaf 1998 rekent Demcon chipgigant ASML tot vaste klant en in 2002 begint het met het overnemen van kleinere ontwerpbedrijven, wat leidt tot een diversiteit aan expertises.

Dat Demcon geen ludieke apenontwerper is, wordt des te duidelijker tijdens de coronacrisis. Het bedrijf produceerde vóór maart 2020 de kernmodules van beademingsapparatuur, zo’n tweeduizend per jaar. Wanneer het coronavirus om zich heen begint te slaan explodeert de vraag, en komen de telefoontjes vanuit heel de wereld binnen bij Demcon. Minister Hugo de Jonge krijgt voorrang. Demcon kan beademingsmodules leveren aan de overheid. Tientallen, dan honderden per maand.

Maar alleen de kernmodule is niet genoeg. De Jonge wil volledige beademingsapparaten. Lastig, want de standaardmodellen zijn gecompliceerd: naast volwassenen moeten ook kinderen beademd kunnen worden. Brede inzetbaarheid heeft geen prioriteit terwijl bejaarden de ic’s bezetten, dus tuigt Demcon razendsnel een versimpeld model op, dat het bedrijf samen met Nederlandse partners produceert. Uiteindelijk levert de onderneming vijfhonderd van de belangrijke systemen aan Nederland. ‘Wat dat betreft waren het bijzondere tijden’, vertelt Schipper.

De ene crisis wordt rap gevolgd door de volgende, wanneer Rusland in februari Oekraïne binnenvalt. Tot dan toe is Demcon uit principe terughoudend geweest in de samenwerking met Defensie, maar dat sentiment verandert snel onder bestuur en werknemers. Demcon onderzoekt hoe het kan bijdragen. Onder bepaalde voorwaarden.

Geen raketten of kogels

Schipper: ‘We maken geen raketten of kogels. Het enige wat wij ontwerpen, is ondersteunend.’ Zoals de e-lighter, een soort thermosfles waarmee militairen in het veld zelf hun energie kunnen opwekken door diesel te verbranden, zodat ze geen zware batterijen mee hoeven te nemen. ‘Dat is handig voor commando’s. Die moeten in kleine groepen zelfstandig opereren, zonder grote batterijen. Ondertussen hebben ze wel allerlei communicatieapparatuur nodig.’ De e-lighters worden geleverd in 2024.

De oorlog raakt ook aan de andere activiteiten van Demcon, vertelt Schipper. ‘We zijn gestopt met het leveren van beademingsapparatuur aan Rusland. Dat was geen prettige keuze. Poetin gebruikt die apparaten niet zelf. Maar sectorbreed werd de export naar Rusland afgeknepen, dus gaan we mee.’

Brainport Eindhoven

Die sector, haast synoniem met technologieregio Brainport Eindhoven, zit bepaald niet op loopafstand van het Twentse hoofdkantoor. Die afstand heeft voordelen. ‘Eigenlijk zijn we een typisch Brainportbedrijf. Toch wilden we geen onderdeeltje worden van de leveringsketen van ASML en Philips’, vertelt Schipper. Daardoor kan er risico gespreid worden over allerlei sectoren, en is de arbeidsmarkt minder krap omdat Demcon niet alleen rekruteert in de Eindhovense overbeviste vijver van ingenieurs.

Daarom zijn er ook vestigingen in Groningen en Delft, waar de Brainport niet al het ingenieurstalent opslokt. Daarnaast heeft Demcon zijn vleugels uitgespreid naar Duitsland, Singapore en Tokio. En natuurlijk zitten ze ook in Eindhoven. Het bedrijf kan en wil niet geheel ontkomen aan de techvoedselketen van Nederland. Maar liever ziet Schipper zijn eigen Brainport Enschede. Die begint te ontstaan nu andere bedrijven, veelal zijdelings verbonden aan de Universiteit Twente, zich hier vestigen.

‘We hebben, samen met andere private en publieke spelers in de buurt, bewerkstelligd dat een weg wordt aangelegd die de bereikbaarheid van Twente vergroot. Zo versterken we het ecosysteem van bedrijven hier, en trekken we nieuwe mensen aan.’

Dat het hart van Demcon toch louter Twents is, wordt duidelijk wanneer FC Twente, waar Schipper voorzitter van de raad van commissarissen is, ter sprake komt. ‘Die club is toch prachtig? Elke thuiswedstrijd spelen we met 30 duizend fans.’

Het blijkt dat voor Schipper niet Brainport de grote Eindhovense rivaal is, maar een heel ander instituut: ‘Ik weet niet hoeveel fans PSV in hun stadion krijgt (35 duizend, red.), maar het kunnen er niet meer zijn dan bij ons.’

Bedrijf: Demcon

Waar: Enschede

Sinds: 1993

Aantal werknemers: 1.000

Jaaromzet: 125 miljoen euro