Teleurgestelde grootaandeelhouder Tweedy Browne verkoopt na kwart eeuw aandelen Akzo

Dat blijkt uit een bericht over het vierde kwartaal dat Tweedy Browne zijn beleggers heeft gestuurd. De directe aanleiding om uit AkzoNobel te stappen is de 'te hoge prijs' die de Nederlandse multinational zou hebben willen betalen voor de Amerikaans branchegenoot Axalta. 'Dit gedrag, gecombineerd met hun weigering om samen te gaan met PPG, heeft ertoe geleid dat we ons vertrouwen hebben verloren en besloten hebben onze winst te nemen, nu het aandeel is gestegen', aldus het bericht. Het aandeel AkzoNobel noteert nu ongeveer 75 euro. Dat is meer dan de 64 euro van voor het bod van PPG, bijna een jaar geleden, maar veel minder dan de 96,75 euro die het Amerikaanse bedrijf wilde betalen voor de Nederlandse concurrent.



Tweedy Browne, dat een belang van 1 procent had, sleepte met collega-activistisch-aandeelhouder Elliott Akzo voor de rechter omdat het zich niet wilde laten overnemen door PPG. De rechter gaf Akzo gelijk, maar bepaalde wel dat de multinational in gesprek moest met zijn boze beleggers. In het geval van Tweedy Brown is dat dus niet meer nodig.