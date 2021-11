Tekort aan accountants loopt komende jaren uit de hand, voorspelt ING-studie

Accountants in de pauze van Accountantsdag in de Rai, Amsterdam. Beeld Marcel van den Bergh / de Volkskrant

‘We vangen nu al berichten op dat kleinere beursgenoteerde ondernemingen moeite hebben met het vinden van een externe accountant’, zegt Sjuk Akkerman, sectorspecialist bij ING. Ook voor niet-beursgenoteerde bedrijven is dit een reëel toekomstscenario. Halverwege 2018 gaf 35 procent van de ondernemers in de accountancy aan dat het tekort aan personeel van invloed is op hun activiteiten. Dat is inmiddels 39 procent.

Het ING-onderzoek laat zien dat de accountancy zich in een ‘perfect storm’ bevindt, een moment waarop verschillende ongunstige ontwikkelingen en gebeurtenissen samenvallen. Om te beginnen neemt het aantal bedrijven dat wettelijk verplicht is om de boeken te laten controleren toe. Tegelijkertijd is het aantal kantoren dat een vergunning heeft om controles uit te voeren met 21 procent afgenomen.

Het aantal accountants dat de jaarrekeningen mag goedkeuren van ondernemingen met een openbaar belang (obb) is in vijf jaar tijd zelfs bijna gehalveerd – van tien naar zes. Het aantal potentiële klanten is gegroeid omdat bijvoorbeeld ook woningcorporaties en pensioenfondsen de status van obb hebben gekregen.

Het negatieve imago van het beroep leidt ertoe dat minder studenten aan de opleiding beginnen. Daarbij spelen schandalen rond boekhoudfraude – waarbij de accountants in gebreke bleven – een rol, maar ook de berichten over hoge werkdruk. De wet- en regelgeving wordt ook steeds complexer en levert meer werk en overuren op. Die omstandigheden leiden er ook toe dat meer ervaren accountants van een gespecialiseerd kantoor overstappen naar het bedrijfsleven. ‘Er is vooral een vraag naar accountants met zeker drie tot vijf jaar ervaring’, aldus Akkerman.

Automatisering

Volgens ING ontkomt de sector er niet aan om te investeren in automatisering en vooral in data-analyse. Dat laatste zou het beroep aantrekkelijker maken voor jongeren, maar ook leiden tot een betere dienstverlening aan klanten. Die willen steeds vaker op elk willekeurig moment weten hoe ze er financieel voor staan, in plaats van eenmalig een jaarrekening.

‘Data-analyse staat bij de meeste kantoren nog in de kinderschoenen’, zegt Akkerman. Er zijn wel IT-bedrijven die software ontwerpen, maar die pakketten sluiten niet altijd aan bij de behoefte van de accountants. Het ontbreekt ook aan startups, fintechbedrijven die de markt op hun kop zetten. Dat is bijvoorbeeld wel gebeurd met de afhandeling van onlinetransacties, waar nieuwe partijen als Adyen een miljardenmarkt hebben veroverd.

De Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants herkent de signalen over het personeelstekort wel. ‘Die zorgen lees je ook wel in de jaarcijfers van de grote kantoren’, zegt een woordvoerder van de NBA. ‘De druk op de accountancy is ook toegenomen door de coronamaatregelen. Er is veel werk bijgekomen.’

Dat sommige bedrijven moeilijk aan een accountant kunnen komen ligt overigens niet altijd aan een gebrek aan personeel, stelt de NBA. ‘Een kantoor heeft onder bepaalde omstandigheden de mogelijkheid om een klant te weigeren, omdat ze hun boekhouding en administratie niet op orde hebben.’