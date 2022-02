Tegenmacht: geen volksopstand voor waarden als prudent, doeltreffend en doelmatig

De coalitie van VVD, D66, CDA en CU heeft het voornemen Zuid-Europees beleid te gaan voeren, hebben we afgelopen weken op deze plek vastgesteld. Verwijten die in een zeer recent verleden op hoge toon aan landen als Italië werden gemaakt, ‘u hervormt te weinig, u heeft uw openbare financiën niet op orde’, slaan plots op Nederland zelf.

Zuid-Europees beleid is schadelijk (voor de burger) en ongemakkelijk (op het Europese speelveld). De vraag die mij bezighoudt: hoe valt dit te keren? Welke tegenkrachten zijn er eigenlijk in Nederland als een coalitie, nota bene uit het politieke midden, zo uit de bocht vliegt? Laten we een lijstje maken.

Eén: verkiezingen. We zijn in Nederland verwend geraakt door de gewoonte dat partijen die regeringsambities hebben hun verkiezingsprogramma’s laten doorrekenen door het Centraal Planbureau (CPB). Dit draagt sterk bij aan de degelijkheid van de politieke plannen. Na de verkiezingen vinden coalitiebesprekingen plaats op basis van deze sommen. Ze vormen het fundament voor het sluiten van compromissen. Er springen altijd wel wat konijnen uit de hoge formatiehoed, denk aan het voornemen de dividendbelasting te schrappen bij de formatie in 2018, maar dat zijn de uitzonderingen.

Deze keer, echter, zijn de verkiezingsprogramma’s mét de uitgevoerde doorrekeningen tijdens de formatie van tafel geveegd. Het Zuid-Europese beleid is door de coalitiepartijen bedacht ná de verkiezingen.

Hoe dat ook zij, de volgende verkiezingen laten (in principe) nog jaren op zich wachten; dus dit corrigerende mechanisme gaat Nederland nu niet helpen.

Twee: de ambtenarij. Haagse beleidsambtenaren, kundig en deskundig, gaan hun ministers de komende tijd heel vaak tegenspreken, individueel, maar ook in groepsverbanden, zoals de sociaaleconomische vijfhoek. Maar de ambtenarij (getuige bijvoorbeeld de recente analyse van topambtenaar Mark Frequin) is zich de afgelopen decennia steeds minder gaan opstellen als dienaren van publieke zaak, en steeds meer als beschermheren en -vrouwen van politici, een cultuurverandering die nu niet behulpzaam is. En wat ambtenaren ook adviseren, de minister en het kabinet beslissen, en die zijn gebonden aan het coalitieakkoord.

Drie: Nederlandse instituties. Nederland kent diverse instituties die bijdragen aan de kwaliteit van het overheidsbeleid door het Haagse debat te verrijken met analyses. De planbureaus, De Nederlandsche Bank, de Raad van State en niet te vergeten onze wetenschappers. Het Centraal Planbureau en het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) hebben zich al kritisch getoond, net als een groep academische economen. De rest volgt ongetwijfeld. Daar gaan we in de krant over lezen. En dan?

Vier: De Europese Commissie. Nederland heeft er bij de oprichting van het Europese Herstelfonds (750 miljard euro groot) met succes op aangedrongen dat landen alleen geld uit het fonds kunnen krijgen als ze ook hervormingen doorvoeren. De Commissie adviseert landen sowieso jaarlijks over het voorgenomen beleid. Een helder signaal uit Brussel – ‘Nederland krijgt met dit beleid geen geld uit het Herstelfonds’ – zou tegelijkertijd gênant en zeer welkom zijn. En misschien een beetje helpen.

Ja, er zijn dus wel degelijk tegenkrachten die sterke geluiden (kunnen) laten horen tegen onverstandig beleid. Gelukkig maar. Maar mij springt toch vooral de kwetsbaarheid in het oog. Zonder waarschuwing, debat, laat staan verkiezingen vooraf kan een coalitie (van middenpartijen, nota bene), zomaar het roer omgooien, en breken met decenniaoude tradities van prudent begroten en doelmatigheid en doeltreffendheid als richtsnoeren van beleid.

Volksopstand? Graag! Maar ik vrees dat waarden als doelmatig, doeltreffend en prudent hiertoe te weinig weerklank zullen vinden.

Frank Kalshoven is directeur van De Argumentenfabriek. Reageren? Email: frank@argumentenfabriek.nl.