Techreuzen Facebook en Amazon azen op uitzendrechten Premier League

Die belangstelling komt niet uit de lucht vallen. Facebook, Amazon en andere techreuzen hebben al de uitzendrechten van een aantal sportevenementen gekaapt en gooien zich ook in de biedingenstrijd om andere evenementen op de sportkalender.



Dat is in elk geval de verwachting die de vicevoorzitter van Manchester United, Edward Woodward, uitsprak in een teleconferentie met Amerikaanse bankiers die beleggen in aandelen van de beursgenoteerde voetbalclub.



Op de vraag of hij verwacht dat ook internetbedrijven zullen aanschuiven bij de onderhandelingen om tv-contracten, zei Woodward: 'Absoluut, ik denk dat ze bij de bieders zullen horen. We hadden al hele sterke aanwijzingen dat ze bij de vorige ronde al interesse hadden. We horen geluiden rond de Premier League en die horen we ook in Europees verband rond de uitzendrechten van de Champions League en de Europa League.' Om er ten overvloede aan toe te voegen: 'We zien die inkomsten graag tegemoet.'