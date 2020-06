Tata Steel wekt twijfel bij accountants over financiële buffers

Hoogovens van Tata Steel bij IJmuiden. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

Reden voor het uitstel zou gesteggel zijn over de zogenoemde going concern assumptie (GCA) die ten grondslag ligt aan elke jaarrekening tussen accountant PwC en het bedrijf, meldden meerdere bronnen aan deze krant. ‘Die moet de buitenwereld (banken en leveranciers) de garantie moet geven dat het bedrijf ook in het lopende boekjaar aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen’, zegt een ingewijde. De verklaring is cruciaal bij de controle van de boeken. Vorig jaar publiceerde Tata de jaarcijfers al op 25 april. Nu is er op 25 juni nog niets bekend gemaakt.

Het probleem ligt bij de Britse dochter van Tata Steel, waar 8.000 mensen werken. Dit bedrijf, waarvan het staalbedrijf Port Talbot in Wales het belangrijkste onderdeel is, draait met enorme verliezen. Het Indiase moederconcern Tata Steel Limited compenseerde die in het verleden, maar maakte eind vorig jaar bekend dat het Europese deel ‘zijn eigen broek moet ophouden’.

De COR en vakbonden in IJmuiden willen geen geld meer naar het Britse bedrijf over te maken, waar het al twee leningen heeft uitstaan. Op dit moment onderhandelt de Indiase moeder Tata Steel Limited met de Britse overheid over financiële steun. Dat zou in de vorm van een lening van 500 miljoen pond kunnen. Een optie zou volgens Britse krant The Financial Times zijn die leningen in de toekomst in aandelen om te zetten. Bij een bedrag van 500 miljoen zou de Britse overheid mogelijk een meerderheidsbelang krijgen, wat betekent dat Tata UK in feite wordt genationaliseerd.

Tata Steel Europe zegt in een reactie dat van uitstel van de jaarresultaten geen sprake is en dat ze volgens de wettelijke deadline worden gepubliceerd. Ook stelt het over de twijfels over de going concern assumptie dat ‘alle onderdelen financieel stabiel is en de continuïteit niet in gevaar is.’