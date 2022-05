Tata Steel stopt met aankopen Russisch steenkool, India lijdt zwaar onder tekorten

De fabriek van Tata Steel, gezien vanaf de kust bij IJmuiden. Beeld Freek van den Bergh / de Volkskrant

Vanwege het Europese invoerverbod maakte Tata Steel al langer geen gebruik meer van kolen uit Rusland voor zijn hoogovens in IJmuiden.

‘Om de bedrijfscontinuïteit te waarborgen, hebben we alternatieve grondstoffenvoorraden ingekocht, aangezien transacties met Russische leveranciers en bankiers momenteel veel onzekerheden met zich meebrengen als gevolg van internationale sancties tegen Rusland’, zei een woordvoerder van Tata Steel tegen de Financial Times. Het in Mumbai gevestigde familiebedrijf is in India de grootste importeur van Russische steenkool. De steenkool wordt gebruikt voor de productie van staal.

In het eerste kwartaal van dit jaar importeerde de staalproducent 617 duizend ton Russisch steenkool, en vorige maand kwam daar nog eens 246 duizend ton bij. Deze orders had Tata Steel al geplaatst voordat Rusland Oekraïne binnenviel eind februari. India heeft zwaar te lijden onder de steenkooltekorten als gevolg van de oorlog in Oekraïne. Het land, met grofweg 1,4 miljard inwoners, is voor 70 procent van zijn elektriciteitsopwekking afhankelijk van steenkool. De energievoorziening in het land is verstoord, meer dan twintig steenkoolcentrales liggen inmiddels stil.

Boven op de tekorten aan steenkoolvoorraden leidt een uitzonderlijke hittegolf tot een piek in energieverbruik. India heeft nog geen economische sancties ingesteld tegen Rusland en blijft groot­afnemer van Russische steenkool.