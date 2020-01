Tata Steel Nederland zet Tata Europe voor het blok: geen massaontslag vóór oktober 2021

Tata Steel in IJmuiden. Beeld EPA

In de brief schrijft de leiding van Tata Steel Nederland, waar zo’n 9 duizend mensen werken, dat het bedrijf zich zal houden aan eerder gemaakte werkgelegenheidsafspraken. Dat betekent dat er geen gedwongen ontslagen zijn vóór oktober 2021, en dat Tata Seel Nederland bovendien alles zal doen om gedwongen ontslagen te voorkomen. Eerder kondigde Tata Steel Europe aan dat de ontslagen vanaf april 2021 op de rol staan.

Het Nederlandse management benadrukt echter ook dat ‘de marktsituatie op dit moment zodanig is dat de marges en het verdienvermogen van Tata Steel Nederland sterk onder druk staan. Maatregelen zijn onvermijdelijk.’

In november bleek dat Tata Steel, een Indiase multinational en een van de grootste staalproducenten ter wereld, haar Europese activiteiten drastisch wil inkrimpen wegens tegenvallende resultaten. Daartoe moeten er ongeveer drieduizend banen verdwijnen bij Tata Steel Europe. De directie van de Europese tak, gezeteld in Londen, wil dat onder meer bereiken door 1.600 à 1.700 banen in Nederland te schrappen.

Terugkaatsen

Het laatste woord daarover is nog niet gesproken, blijkt uit de brief van Tata Steel Nederland aan vakbond FNV. Die lijkt te duiden op een verschil in inzicht tussen de Nederlandse leiding en de Europese directie van het bedrijf. De Europese directie in Londen wilde de Nederlandse banen vanaf 1 april 2021 schrappen. De Nederlandse leiding zegt nu dat zij zich zal houden aan eerder gemaakte afspraken met het personeel en de vakbonden, die werkgelegenheid in ieder geval tot oktober garanderen. Bovendien stellen die afspraken: ‘Bij het ontstaan van boventalligheid zullen partijen zich maximaal inspannen om gedwongen ontslagen te voorkomen.’

Daarmee kaatst de Nederlandse leiding de bal terug naar het hoofdkwartier in Londen. Bronnen binnen het bedrijf melden dat de centrale ondernemingsraad van Tata Steel Europe zich volgende maand opnieuw buigt over het voornemen om 1.600 à 1.700 banen in Nederland te schrappen. Die tijdslijn is niet door Tata Steel bevestigd.

Met medewerking van Peter de Waard.