Tata Steel Nederland blijft na monsterfusie met Thyssen Krupp zelfstandigheid behouden

Langdurige onderhandelingen

Daarbij werd gezegd dat vierduizend van de in totaal 48 duizend banen zou worden geschrapt: de helft bij Thyssen Krupp en de andere helft bij Tata Steel Europe. Omdat het Britse deel al tot het bot is gesaneerd, zouden bij het voormalige Hoogovens tweeduizend banen op de tocht staan. In Duitsland hebben de bonden onlangs een akkoord bereikt met de directie van Thyssen Krupp, waarbij is afgesproken dat daar de komende negen jaar geen ontslagen zullen vallen. Ook zal een potje worden achtergehouden van 400 miljoen euro voor investeringen in de Duitse fabrieken.



In Nederland lagen niet alleen de vakbonden en OR dwars, maar ook de directie in IJmuiden zelf. Directeur Theo Henrar van Tata Steel Nederland zegt dat het akkoord tot stand is gekomen na langdurige onderhandelingen. 'Toen de memorandum of understanding bekend werd gemaakt, waren we toch wat geschrokken. Daarin leek het of we onze zeggenschap over onze eigen onderneming en geld zouden verliezen. We hebben kunnen aantonen dat het bedrijf in IJmuiden zeer efficiënt is en rendabel opereert. Dat heeft ze overtuigd.'



Henrar zegt dat nu ook vaststaat dat er geen gedwongen ontslagen zullen vallen in IJmuiden. Een garantie over de totale werkgelegenheid is er niet gegeven. Hij zegt dat het akkoord een goede uitgangsbasis is voor het consultatieproces met de vakbonden en centrale ondernemingsraad. COR-voorzitter Frits van Wieringen zegt dat het akkoord net bekend is. 'Inhoudelijk kan ik er geen reactie op geven. Maar er zal de komende tijd nog veel gesproken over moeten worden.'