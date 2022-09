Tata Steel moet aan strengere regels voldoen voor uitstoot lood en ‘zeer zorgwekkende stoffen’

Staalbedrijf Tata Steel in Velsen-Noord. Beeld Raymond Rutting / de Volkskrant

Dat blijkt uit een nieuwe conceptvergunning voor een onderdeel van de staalfabriek, die scherpere emissie-eisen stelt dan Tata zelf had gehoopt. Volgens de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied, de provinciale dienst die de vergunning verleent, moet dit een ‘aanzienlijke verbetering van de leefomgeving’ in Velsen, IJmuiden, Beverwijk en Heemskerk opleveren.

Het gaat om een nieuwe zuiveringsinstallatie voor rookgassen van de pelletfabriek, die nu verantwoordelijk is voor 970 kilogram lood per jaar, zo’n twee derde van de totale hoeveelheid lood die Tata uitstoot. De nieuwe ‘ontstoffingsinstallatie’ moet die uitstoot met 80 procent terugdringen. Tata zelf had een reductie van 67 procent voorgesteld.

De pelletfabriek is een essentieel onderdeel van de staalproductie. Hierin wordt ijzerertspoeder dat te fijn is om op de normale manier tot brokstukken aan elkaar te plakken (sinteren), in een soort brander tot balletjes gevormd. Deze pellets vullen vervolgens de hoogovens (waarin het ijzer uit het erts wordt gehaald), zonder dat die verstopt raken.

Zware metalen

Bij die bolletjesvorming komen veel zware metalen en andere stoffen vrij. De rookgassen worden wel gewassen, maar dat is niet genoeg, concludeerde het RIVM in rapporten vorig jaar na onderzoek in de omliggende gemeenten. Daaruit bleek ‘een structureel verhoogde depositie’ van metalen, met een hoeveelheid lood die ‘ongewenst is voor de gezondheid’.

Tata heeft beloofd dat de nieuwe reiniger, waarvan de bouw vorige week begonnen is en die gaat bestaan uit tien meter lange doeken, de concentratie stof zal terugbrengen van 15 milligram naar 5 milligram per kubieke meter. De omgevingsdienst vindt dat dus niet genoeg en eist een maximale uitstoot van 3 milligram per kubieke meter.

Het argument is dat daar best betaalbare technieken voor te vinden zijn, en dat de uitstoot gezien de gezondheidseffecten zo minimaal mogelijk moet zijn. Uiteindelijk moet de uitstoot naar 1 milligram of minder, maar ‘een wettelijk basis om die verplichting nu al op te leggen is er op dit moment niet’, aldus de Omgevingsdienst.

Nog niet definitief

De vergunning ligt ter inzage, wat betekent dat hij nog niet definitief is. Maar volgens een woordvoerder van de Omgevingsdienst zijn eventuele wijzigingen meestal niet groot.

‘We hebben de ambitie om de uitstoot met 80 procent terug te dringen, en deze ambitie zien wij nu als opgelegde eis terug in de aangescherpte vergunning zoals die nu door de omgevingsdienst wordt aangekondigd’, zegt een woordvoerder van Tata. Maar hij twijfelt of die ambitie nu al haalbaar is. ‘Wij begrijpen ook van de omgevingsdienst dat het de grenzen opzoekt van wat op dit moment – zowel wettelijk als technisch gezien – maximaal mogelijk is. Daar willen we zeker het gesprek over aangaan. Ambitie en realisme moet in die zin wel met elkaar hand in hand gaan.’