Tata kiest voor productie staal met waterstof, vraagt wel steun overheid

Tata Steel vormt het decor van het strandleven in IJmuiden. De staalfabriek ligt onder vuur door de schadelijke uitstoot. Beeld Getty

Om de productie van ‘groen staal’ mogelijk te maken, zal Tata nieuwe installaties bouwen. Bekritiseerde plannen voor de afvang en opslag van CO2 onder de Noordzee zijn hiermee van de baan.

De directie verscheurt hiermee min of meer zijn eigen plan en kiest voor een alternatief plan van FNV Metaal dat eerder ook werd omarmd door Milieudefensie. ‘We kiezen voor een radicale ommezwaai’, zei directievoorzitter Hans van den Berg woensdag op een persconferentie. Tot nu toe leek de inzet van waterstof vanwege de slechte beschikbaarheid op korte termijn nog onmogelijk. Nu moeten al snel stappen worden gezet. Hoogovens 6 en Kooksfabriek 2 – Tata heeft twee hoogovens en twee kooksfabrieken – zullen ook niet meer gerenoveerd worden. Ze zullen worden vervangen door een Direct Reductie Installatie (DRI) en een vlamboogoven die eerst op aardgas zullen werken en later op waterstof als dat beschikbaar is. Later zullen ook de andere hoogoven en kooksfabriek worden vervangen.

‘We gaan in IJmuiden nieuwe innovatieve technieken toepassen om op een andere manier staal te maken. Binnen acht jaar ziet het er hier heel anders uit. Minder schoorstenen en andere installaties’, aldus Van den Berg.

Tata maakte het besluit woensdag bekend, nadat in het provinciehuis in Haarlem nog een overleg had plaatsgevonden met minister Blok van Economische Zaken. Vandaag praat de Tweede Kamer verder over de toekomst van Tata in Nederland.

Geduld

Het het duurt nog wel acht jaar voordat de eerste fase van de transitieperiode zal worden voltooid. Veel hangt af van de benodigde vergunningen. Maar het belangrijkste is de beschikbaarheid van geld. Hierbij zal Tata een beroep doen op de overheid. Om hoeveel geld het gaat, kon Van den Berg nog niet zeggen. FNV Metaal noemde eerder met een bedrag van 1,4 miljard euro. Maar daarbij zijn niet de aanleg van talrijke windmolens op de Noordzee inbegrepen die voor de groene waterstof moeten zorgen. Zeker is dat de staalproductie duurder zal worden met waterstof. En daarmee rekent Tata ook op de overheid om concurrerend te kunnen blijven. Op lange termijn zou ‘groen’ staal een concurrentievoordeel moeten opleveren.

Tata ligt op dit moment onder vuur. Van de industriële bedrijven stoot het veruit het meeste CO2 uit. Omwonenden eisen daarnaast snelle reducties van de emissies van allerlei vieze stoffen, waaronder ook de beruchte pacs die kanker bij kinderen kunnen veroorzaken. Kooksfabriek 2 is een van de grote boosdoeners. Als Tata wil blijven voortbestaan op lange termijn, zal een andere koers moeten worden ingeslagen. ‘Onze samenleving is gebouwd op staal: we wassen in staal, we eten uit staal, we wonen in staal en we rijden in staal. Het behoud van een eigen staalsector is belangrijk voor Nederland’, aldus Van den Berg.

De Indiase eigenaar steunt de nieuwe langetermijnstrategie van het bedrijf in IJmuiden om zich om te vormen. Maar het is onduidelijk of die daar ook in wil investeren. Formeel staat het bedrijf in IJmuiden te koop.