Tanks voor Oekraïne zijn goed nieuws voor Rheinmetall, haar in de soep bij het Duitse SAP

Armin Papperger Beeld REUTERS

Winnaar: Rheinmetall-baas Armin Papperger

Het was wederom een fijn weekje voor de Duitse wapenfabrikant Rheinmetall, dat dankzij de oorlog in Oekraïne toch al hosannatijden beleeft. Dinsdag schroefde topman Armin Papperger de omzetverwachtingen van de Düsseldorfse tankleverancier nog maar eens wat hoger op, naar 11 à 12 miljard euro in 2025, bijna het dubbele van de omzet over het afgelopen jaar.

Woensdag ging de Duitse bondskanselier Olaf Scholz na maanden van zware druk van zijn bondgenoten eindelijk door de pomp: Duitsland stuurt veertien Leopard-tanks naar Oekraïne. De maker van de Leopard 2-A6-gevechtstank is Rheinmetall, samen met de eveneens Duitse tank- en pantserwagenproducent Krauss-Maffei Wegmann.

De beslissing van Scholz stuwde de koers van het aandeel Rheinmetall naar nieuwe recordhoogten. Over records heeft Rheinmetall sinds het uitbreken van de Oekraïne-oorlog toch al niet te klagen. Op de beurs is de waarde van aandelen in Rheinmetall in ruim een jaar tijd bijna verdrievoudigd. Rheinmetall leverde Oekraïne onder meer luchtafweersystemen om drones uit te schakelen, en ook munitie, militaire vrachtwagens en een veldhospitaal. Daarbovenop zegt Rheinmetall nu 139 Leopard-tanks te kunnen leveren.

‘Ik denk eraan wat wapens kunnen aanrichten’, zei Papperger (1963), die in zijn vrije tijd graag jaagt en miniatuurtanks verzamelt, afgelopen week tegen tijdschrift Stern. ‘Maar ik denk er ook aan wat er aangericht kan worden als je geen wapens hebt. Dat zie je nu in Oekraïne.’

Christian Klein Beeld Getty

Verliezer: SAP-topman Christian Klein

Quizvraag: wat is het bedrijf met de grootste marktwaarde van Duitsland? Het is dat u het op ‘grap’ rijmende drieletterwoord boven dit artikel waarschijnlijk al heeft gelezen, anders zou u wellicht Volkswagen hebben geantwoord, of Siemens, of Deutsche Telekom.

Het juiste antwoord is SAP, afkorting van Systeme, Anwendungen und Produkte in der Datenverarbeitung. De bijna 120 duizend werknemers tellende firma uit Walldorf, in 1972 opgericht door vijf ex-IBM-werknemers, is qua beurswaarde de grootste softwaremaker van Europa en het kostbaarste bedrijf van Duitsland, voor Siemens, Deutsche Telekom en Porsche.

De laatste tijd zit er echter weleens een haar in de soep bij het bedrijf van topman Christian Klein (1980). Het aandeel SAP is in een jaar tijd 12 procent in waarde gedaald. Afgelopen week bleek de winst over 2022 ook 2 procent lager te zijn uitgevallen dan in 2021, al bleef er onder de streep nog altijd 8 miljard euro over.

Voor Klein is het echter niet genoeg. Donderdag kondigde hij een ontslagronde aan, in navolging van techgiganten als Meta, Google, IBM en Microsoft. Zo’n drieduizend SAP-werknemers moeten het veld ruimen, kondigde Klein aan. Dat terwijl hij een ontslagronde vorige week in gesprek met CNBC nog dacht te kunnen vermijden, gezien de ‘zeer sterke positie’ van SAP.

‘Nu we 2023 ingaan’, zei Klein donderdag, ‘zijn we optimistisch dat we onze belofte kunnen waarmaken om een dubbelcijferige winstgroei te realiseren.’