Tanja Dik is de nieuwe directeur van ‘een theater met 60 duizend zitplaatsen’: de Johan Cruijff Arena

Met Tanja Dik krijgt de Johan Cruijff Arena een directeur in huis die om kan gaan met grote ego’s, omdat ze die zelf niet heeft.

Natuurlijk krijgt de Johan Cruijff Arena met Tanja Dik (52) een Ajacied als nieuwe directeur. Anders had ze haar voordracht niet geaccepteerd. Maar in tegenstelling tot het illustere clubicoon naar wie het stadion is vernoemd, is Dik geen aanhanger van het conflictmodel. ‘Gastvrouwschap zit in haar genen’, zegt Jacques Kuyf, voormalig lid van de raad van bestuur van Stage Entertainment, waar Dik onder meer directeur Nederland was.

Ze begon onder de regie van haar mentor Joop van den Ende als directeur van het Circustheater in Scheveningen. In die zin is het een logische stap dat Dik bijna twintig jaar later naar het grootste theater van Nederland verhuist, zegt Kuyf. ‘Onder leiding van Joop heeft Tanja het Nederlandse musicalbedrijf groot gemaakt en geprofessionaliseerd. Haar liefde voor entertainment heeft ze van Joop gekregen.

‘In de Johan Cruijff Arena komt Tanja in een complexe structuur terecht, waarbij ze zowel de belangen van Ajax als van de gemeente Amsterdam moet dienen. Maar in essentie is ze elke dag directeur van een theater met 60 duizend zitplaatsen. Ze weet wat nodig is om het mensen naar de zin te maken. Ze is geknipt voor die rol. Tanja had ook de baas van een hotelketen kunnen worden.’

Hoog tempo

Dik hanteert een hoog tempo en zo praat ze ook, zegt Kuyf. Zo leerden ook de medewerkers bij Schiphol Group haar kennen. ‘Tanja praat nog sneller dan ze denkt’, zegt Marjolijn Klooster, die tot het managementteam van Dik behoorde. ‘En dat kan niet iedereen bijbenen.’

En oud-collega Miriam Hoekstra, lachend: ‘Je kon haar soms beter in het Engels horen spreken, dan moest ze net iets langer nadenken over haar woorden. En dacht ik: wow, je kan dus wel zinnen afmaken. Het typeert Tanja, ze bruist altijd van de energie.’

‘Enjoying sabbatical’, Dik moest het nog aanpassen op haar telefoon. Een sabbatical is ook relatief, ze coachte via platform NL Doet jonge ondernemers en bezit meerdere commissariaten. Naast de zorg voor haar zieke vader ging Dik geregeld op pad met haar vier dochters (een tweeling van 17 en meisjes van 15 en 10 jaar oud). ‘Als iemand kan multitasken is het Tanja’, zegt haar partner Bram Boertjes, marketeer, muzikant en dj.

Nooit had Dik het idee dat ze als vrouwelijke ceo bij Stage Entertainment of Schiphol Group moest overleven in een mannenwereld. ‘Tanja kan met grote ego’s omgaan, omdat ze die zelf niet heeft’, aldus Kuyf. Altijd blijft Dik de gastvrouw die zich ook kwetsbaar durft op te stellen. Kuyf: ‘Tanja is nieuwsgierig. En nieuwsgierige mensen worden nooit overmoedig. Ze heeft wel een mening en die steekt ze niet onder stoelen of banken.’

Cultuurschok

Nadat Van den Ende in 2015 Albert Verlinde naar Stage Entertainment haalde als zijn beoogde opvolger, stapte Dik over naar de Schiphol Group. Het was na zestien jaar in de theaterwereld een cultuurschok voor Dik, zegt Marjolijn Klooster. ‘Stage Entertainment was een familiebedrijf, Schiphol is semi-overheid. Het was een flinke stap voor haar.’

Denken in processen en structuren verhield zich niet altijd met de werkwijze van Dik, die op Schiphol zowel de retail als het parkeerbeleid aanstuurde. Kuyf wist welke tactiek Dik al bij Stage Entertainment hanteerde: ‘Tanja bezit de gave om twee kwaliteiten te combineren. Ze is heel slim en kan mensen bij elkaar brengen.’

Het coronavirus heeft haar als teamspeler en verbinder op de proef gesteld, zegt Klooster. Door alle restricties en het stilvallen van de luchtvaart werd Schiphol vorig jaar een spookstad. Ook in de eerste helft van 2021 incasseerde het bedrijf een verlies van 158 miljoen euro, zei topman Dick Benschop, vorige week tijdens de presentatie van de halfjaarcijfers. ‘Schiphol werd keihard geraakt’, aldus Klooster. ‘We moesten onze manier van werken aanpassen. Een mensenmens als Tanja moest nu medewerkers digitaal bijeenbrengen. Het gaf minder voldoening.’

Frustrerende periode

Schiphol moest saneren, duizenden medewerkers verloren hun baan. ‘Tanja is gestopt voor de grote sanering, maar ze heeft er zeker onder geleden’, stelt Klooster. En Hoekstra, die eveneens vertrok bij Schiphol Group: ‘Tanja wilde met mooie contracten weer investeren in de retail op Schiphol, maar het glipte onder haar handen vandaan. Het was een frustrerende periode.’

Als sportvrouw – Dik was ook enkele jaren verbonden aan sportkoepel NOCNSF – met competitiedrang past ze in de Johan Cruijff Arena. ‘Sport, entertainment en commercie; alles komt nu samen voor Tanja’, aldus Klooster.

Ajax is met 13 procent van de aandelen in het stadion en met een jaarlijkse huursom van 10 miljoen euro de belangrijkste klant van de JC Arena. De Ajax-directie wil niet zeggen of het andere afspraken wenst te maken met de nieuwe directeur. ‘Tanja gaat moeilijke gesprekken niet uit de weg’, stelt Hoekstra. ‘Ze zal altijd de discussie aangaan.’

Maar Dik zal dus nooit het conflict zoeken. Haar motto: ‘Niks mis met een stevig gesprek, mits je daarna gezellig een biertje met elkaar kunt drinken.’