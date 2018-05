Tandartsentekort dreigt, vooral buiten de Randstad

Stoppen

De 70-jarige tandarts Rinskje Boersma uit het Gelderse Vorden is nog lang niet van plan om haar mondspiegels en kronentikkers aan de wilgen te hangen. Maar de collega-tandarts met wie ze samen een pand heeft denkt wel voorzichtig aan stoppen. En dat is nog niet zo makkelijk, gezien het geringe aanbod van opvolgers. 'Ik ben er al wel over na aan het denken wat ik ga doen als hij stopt. Ik ga geen dubbele praktijk runnen, maar of mijn collega iemand kan vinden is de vraag. Voorbij Amersfoort begint het wel wat krap te worden. Jonge tandartsen vinden werken in het westen van het land vaak aantrekkelijker. Maar wij hebben hier in de Achterhoek ook wel wat te bieden: het mooiste stuk Nederland.'



De oplossing, vindt de KNMT, is méér studenten tandheelkunde toelaten. 'We snappen dat tandheelkunde een dure opleiding is, maar 240 nieuwe tandartsen per jaar is te weinig. Je wil als land toch in je eigen tandartsen blijven voorzien. Anders blijf je afhankelijk van de toestroom van buitenlandse tandartsen, maar dat is een onzekere factor.'