Tacticus Van der Tak verliest de toekomst van de boerderij uit het oog

Achterhoedegevechten kunnen eindeloos duren. Boerenbelangenorganisatie LTO boekte onder leiding van Sjaak van der Tak deze week een grote overwinning in het achterhoedegevecht van de veehouderij. Het kabinet en de andere partijen die deelnamen aan het overleg over een Landbouwakkoord keken beteuterd toe hoe Van der Tak zijn overwinning behaalde door het slagveld te verlaten.

Van der Tak toonde zich een groot tacticus en een slecht strateeg. Groot tacticus? Hij heeft dit kabinet net zolang aan het lijntje gehouden tot het feitelijk onmachtig is geworden. Voor deze kabinetsperiode is het praktisch te laat om nog nieuwe maatregelen in wetten om te zetten – als CDA en ChristenUnie daaraan überhaupt al zouden meewerken. In een volgend kabinet, schat Van der Tak, speelt BBB misschien wel een rol van betekenis. In elk geval is de status quo weer een paar jaar beschermd. Dat is tactisch knap gedaan.

Slecht strateeg? Ja, want die status quo is onhoudbaar, en met zijn klinkende overwinning in het achterhoedegevecht verhindert Van der Tak overheidshulp aan boerenbedrijven om zich te kunnen aanpassen aan de eisen van de 21ste eeuw. De toekomst van de landbouw, ook die van de veeteelt, ziet er somberder uit door deze pyrrusoverwinning. De enorme zak geld die het kabinet had klaargezet voor de transformatie van de landbouw blijft nu grotendeels ongebruikt.

Hoe nu verder? Het is belangrijk hierbij onderscheid te maken tussen hoe het verder zou moeten gaan, en hoe het vermoedelijk verder gaat in de praktijk.

Hoe zou het moeten? Aangezien de landbouwsector als geheel (de veeteelt voorop) met de huidige productiewijze de welvaart in het land verlaagt, dient de overheid op te treden. Zo’n ‘landbouwakkoord’ met belangengroepen kan handig zijn voor het draagvlak maar is feitelijk nergens voor nodig. De overheid dient haar burgers te beschermen tegen vervuilende industrieën, ook als die vooral uit grote hoeveelheden kippen, varkens en koeien bestaat. Normeren, beprijzen, handhaven. Het is inhoudelijk een abc’tje.

Maar zo zal het niet gaan. Dit jaar gaan we zien hoeveel belangstelling er bij stikstof(piek)belasters bestaat voor de uitkoopregelingen die (eindelijk) door de overheid zijn gepubliceerd. In een gunstig geval is de belangstelling groot. We gaan dit jaar vast ook nog meer juridisch vuurwerk zien, ook en vooral van Johan Vollenbroek met zijn organisatie Mobilisation for the Environment. Nederland gaat op slot, zoals het dan (met enige overdrijving) heet. Grootschalige infrastructuurprojecten? Nee. Grootschalige woningbouw? Dan kan even niet.

Wat een mens mag hopen is dat intussen steeds meer boeren, melkveehouders voorop, zich eens achter de oren zullen krabben, en zich afvragen: hoe doet die biologisch boerende buurman dat toch? Met al dat land en dat kleine beetje vee? Als hij de boel zo draaiende kan houden, waarom zou ik dat dan niet kunnen? Zulk weiland als het zijne, met bloeiende bloemen in plaats van mijn groene beton, zou ik in elk geval ook wel willen hebben. En dat die melkveehouder zichzelf dan eens uitnodigt op de koffie bij de biobuurman. En vervolgens zelf de stap zet naar een andere manier van werken, een welvaartsverhogende, een duurzame.

In de overgrote meerderheid van de boerenbedrijven is het directiebureau tevens de keukentafel. Het zijn ondernemingen die snel het roer om kunnen gooien. Ik hoop maar dat boeren zich er door de pyrrusoverwinning van Van der Tak niet van laten weerhouden om te doen wat op langere termijn goed is voor hun bedrijf en voor Nederland.