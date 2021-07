Tabaksreus Philip Morris wil binnen 10 jaar van de sigaret af, maar niet van het roken

Zelfs in een overstroming nemen jongeren de tijd om een sigaretje te roken. Beeld Marcel van den Bergh / de Volkskrant

Maar wil Philip Morris ook echt afscheid nemen van roken? De e-sigaretten van het bedrijf en andere rookvrije producten moeten de transitie mogelijk maken. Maar die bevatten nog steeds nicotine. De verslaving verdwijnt daarom niet. En laat het bedrijf nu net fors in nicotinehoudende alternatieven investeren. Volgens persbureau Bloomberg haalt Philip Morris inmiddels een kwart van zijn bijna 24 miljard euro omzet uit rookvrije producten, zoals e-sigaretten. In 2025 zou dat de helft moeten zijn.

E-sigaretten en andere alternatieven zouden volgens de site van de tabaksgigant bedoeld zijn voor de roker die anders stug normale sigaretten zouden blijven roken. In de praktijk zijn vapes – onder meer verkrijgbaar in zoete fruitsmaakjes – juist onder jongeren populair. Altria, moederbedrijf van Philip Morris USA, heeft sinds 2018 een aandeel van 35 procent in e-sigarettenmaker JUUL.

Begin juli kocht Philip Morris voor ruim 1,2 miljard euro Vectura, dat onder meer inhalators en medicijnen voor mensen met longproblemen maakt, problemen die vaak worden veroorzaakt door roken. Onderzoeker Marc Willemsen van het Trimbos Instituut kijkt daarvan op. ‘Ze gaan het lijden verlichten van mensen die ze zelf ziek hebben gemaakt. En ondertussen blijven ze nicotineproducten produceren.’

Rookvrij

Willemsen, bijzonder hoogleraar tabaksontmoediging, wijst op de ‘rookvrije’ producten van IQOS die Philip Morris maakt. ‘Daar zit gewoon tabak in.’ Omdat bij de futuristisch aandoende plastic pijpjes de tabak niet wordt verbrand maar alleen sterk wordt verhit, kan het bedrijf wel spreken van ‘rookvrij’.

Rookvrije producten zouden het rookprobleem in sommige landen binnen tien jaar voor altijd oplossen, zeggen de topmannen van Philip Morris. Met die insteek plaatste het bedrijf onder meer een paginagrote advertentie in De Telegraaf. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit is inmiddels een onderzoek begonnen naar deze campagne van Philip Morris.

‘Ze kunnen ook gewoon stoppen met het verkopen van sigaretten. Maar de realiteit is dat ze daar nu overal ter wereld nog veel aan verdienen’, zegt Willemsen. ‘Uit onderzoek blijkt ook dat mensen van e-sigaretten weer naar gewone sigaretten switchen. Ze blijven namelijk verslaafd.’ De oproep in de Britse krant vindt Willemsen ‘een beetje gratuit’. ‘Engeland heeft relatief weinig rokers, dat is al een sterk afnemende markt. Met alternatieve producten hopen ze daar nog marktaandeel te veroveren.’

De Britse overheid zal volgens hem niet snel met een verbod komen. ‘Dat is nog nergens ter wereld gelukt, dus dat kunnen ze makkelijk roepen. Ze willen meebepalen aan het beleid, maar dat mag niet van de WHO. Dus proberen ze het via de media te spelen.’