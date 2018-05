T-Mobile moet 'gratis' telefoon terugbetalen, al 70 duizend gedupeerden hebben zich gemeld

De steen des aanstoots was een in 2013 afgesloten iSmart-abonnement van T-Mobile voor 60,50 euro per maand, met daarbij inbegrepen een iPhone 5 met 32 gigabyte opslagcapaciteit. T-Mobile deed de klant geloven dat de telefoon gratis was en dat hij alleen betaalde voor bellen, sms'en en internetten. In werkelijkheid betaalde hij elke maand ook aflossing plus rente voor de telefoon.



Daarmee was volgens de Haagse rechter sprake van 'koop op afbetaling', en bij koop op afbetaling moet duidelijk zijn wat de prijs is van het product dat een klant aflost. Omdat T-Mobile dit in het geval van de iPhone 5 niet duidelijk maakte, is het contract met de klant nietig, oordeelde de rechter. Dus moet de provider het geld dat de klant voor de telefoon betaalde teruggeven. Bovendien liet T-Mobile de klant ook nog eens acht maanden te lang doorbetalen, toen hij de iPhone allang had afgelost. De totale schade: 1.074 euro, plus 717 euro proceskosten.