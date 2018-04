T-Mobile in VS hield klanten jarenlang aan het 'valse' lijntje

'Onbedoelde' praktijk

Het is niet bekend of deze methode ook door andere aanbieders wel eens is toegepast. Analist Tim Poulus van onderzoeksbureau Telecompaper zegt nog nooit van het verschijnsel te hebben gehoord. 'Maar deze boete is wel erg pijnlijk voor T-Mobile US, omdat het bedrijf keihard oordeelt over zijn concurrenten. Ze maken ze, à la Trump, uit voor rotte vis.'



T-Mobile US heeft toegegeven dat het in 2007 computersystemen heeft geïnstalleerd die sommige klanten een 'de telefoon gaat over'-toon lieten horen als het te lang duurde voordat de verbinding tot stand kwam. De FCC verbood het gebruik van nepbeltonen in 2014, maar T-Mobile US maakte pas vorig jaar een einde aan deze 'onbedoelde' praktijk.