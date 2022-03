Swift-sancties doen eerste Russische banken de das om

Mensen nemen in Praag hun geld op bij de Russische staatsbank Sberbank. Beeld AFP

De ‘nucleaire optie’ om Rusland economisch te straffen leek de afgelopen weken binair: of een land had toegang tot Swift, of het lag er helemaal uit. Swift is het internationale communicatiesysteem waarmee 11.000 financiële instellingen in zo’n 200 landen vlotter grensoverschrijdende betalingen kunnen verwerken.

De werkelijkheid is genuanceerder. Zaterdag besloten de Europese Unie, de Verenigde Staten, Canada en Japan om niet het volledige Russische banksysteem af te koppelen van Swift als straf voor de invasie van Oekraïne, maar wel een aantal belangrijke Russische banken. Er zouden wel uitzonderingen zijn voor betalingen in de energiesector. Die moeten voorkomen dat de olieprijzen verder stijgen.

De stappen zijn gericht op Russische banken die eerder al andere sancties kregen opgelegd door de internationale gemeenschap. Welke dat precies zijn, is nog niet bekend. Samen zijn de al door sancties getroffen banken goed voor ongeveer de helft van het vermogen van de Russische banksector.

‘Swift is wereldwijd het dominante betalingssysteem tussen banken’, verklaarde Europees Commissievoorzitter Ursula von der Leyen. ‘Door banken daarvan af te sluiten, kunnen ze de meeste internationale transacties niet langer doen, waardoor Russische in- en uitvoer wordt afgeblokt.’

Geld van de bank halen

‘Ik zou geen geld willen aanhouden bij een bank die geen toegang meer heeft tot Swift’, schreef de steenrijke vermogensbeheerder Bill Ackman zaterdag op Twitter. ‘Als een bank geen geld meer kan overschrijven of ontvangen van andere banken, komt zijn solvabiliteit in gevaar. Mocht ik een Rus zijn, dan haalde ik nu mijn geld van de bank.’

Het was een boodschap die Russen ter harte namen. Op verschillende plaatsen in Moskou stonden maandag ellenlange rijen aan de geldautomaten. Buiten de landsgrenzen dreigen er al Russische banken over de kop te gaan. Zo staan de Europese filialen van Sberbank in Centraal- en Oost-Europa op omvallen, meldde de Europese Centrale Bank. Daarbij gaat de aandacht vooral uit naar de dochters in Oostenrijk, Slovenië en Kroatië, omdat die rechtstreeks onder de bevoegdheid vallen van de ECB als toezichthouder. Dat geldt niet voor de dochters in Bosnië, Servië, Tsjechië en Hongarije.

Sberbank Europe en zijn dochters kampten ‘door de reputatiegevolgen van geopolitieke spanningen’ met een aanzienlijke uitstroom van deposito’s, meldt de ECB. Daardoor is de liquiditeitspositie flink achteruitgegaan, en er zijn er volgens de ECB er geen maatregelen denkbaar om met een realistische kans het tij te keren. Eind vorig jaar had Serbank Europe een vermogen van 13,6 miljard euro. Onder de depositogarantieregeling in de genoemde EU-landen zijn individuele spaartegoeden bij de Sberbank-dochters beschermd tot honderdduizend euro.

Sanctielijst

Kunnen Russische banken die op een sanctielijst staan hun internationale betalingen niet verrichten door een Russische bank die daar níet op staat te gebruiken als tussenstation? Zo makkelijk is het niet, zegt Jaap Ringnalda, die als onafhankelijk betalingsexpert financiële instellingen adviseert. ‘Swift kijkt bij alle betaalberichten of er een bank bij is betrokken die op de sanctielijst staat. Als uit de omschrijving blijkt dat dit het geval is, gaat de betaling niet door.’

Er zijn wel andere mogelijkheden om de strafmaatregelen te omzeilen, merkt hij op. ‘Toen er in 2011 financiële sancties kwamen tegen Iran openden heel wat Iraanse partijen elders in de regio een rekening zodat hun betalingsverkeer niet langer langs een Iraanse rekening liep.’

Maar ook hier is er grote waakzaamheid, ditmaal bij westerse banken die geen transacties willen verrichten waar mogelijk een geurtje aan hangt. ‘Overtredingen van de sancties kunnen tot enorme boetes leiden’, legt Ringnalda uit. In 2014 kreeg BNP Paribas bijvoorbeeld een boete opgelegd van 8,8 miljard dollar voor verboden transacties met Iran. ‘Waarom een betaling van een paar miljoen doorsturen naar de begunstigde, met het risico daar later een paar miljard aan boetes voor te moeten betalen?’