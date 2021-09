Supermarktketens Plus en Coop fuseren om oude en nieuwe rivalen het hoofd te bieden

Een klant rekent af bij het Plus-filiaal in Eindhoven. Samen met Coop zal Plus een marktaandeel van 10 procent hebben. Beeld ANP

De besprekingen over verregaande samenwerking tussen Coop en Plus waren al een poosje aan de gang. Door te fuseren, kunnen de twee coöperaties beter het hoofd bieden aan de concurrentie. Samen hebben de ketens een marktaandeel van ongeveer 10 procent, tegen 21,5 procent voor Jumbo en 35 procent voor Albert Heijn.

De naam Coop verdwijnt uit de winkelstraten: de 300 filialen worden omgebouwd tot een Plus-supermarkt. Samen krijgen de ketens wekelijks 4,5 miljoen klanten over de vloer. De bedrijven bieden werk aan 40 duizend mensen.

Schaalvergroting

‘In deze sterk concurrerende en consoliderende markt biedt schaalvergroting meer slagkracht voor beide ondernemingen’, zegt Fred Bosch, algemeen directeur Coop, in een verklaring. ‘Door samen op te trekken, borgen we dat onze ondernemers ook in de toekomst in hun lokale marktgebied klanten succesvol kunnen bedienen’, aldus Duncan Hoy, algemeen directeur Plus.

De samenvoeging levert, op termijn, naar verwachting jaarlijks 50 miljoen euro aan combinatievoordelen op. Het nieuwe bedrijf wil meer investeren in de online-verkoop en thuisbezorging. Op dat laatste terrein ondervinden de supermarkten in Nederland steeds meer concurrentie van nieuwkomers als websuper Picnic en snelbezorgdiensten als Gorillas, Flink, Getir en Zap.

Volgens marktonderzoeker GfK wordt al zo’n 7 procent van de boodschappen online besteld. De belangstelling voor thuisbezorging is geëxplodeerd door de coronacrisis: vorig jaar groeide die markt met 65 procent.

De voorgenomen fusie heeft wel de zegen nodig van de ledenraden van Coop en Plus, van de ondernemingsraden van beide bedrijven en van de Autoriteit Consument & Markt (ACM). De transactie zou dan ergens begin volgend jaar worden afgerond.