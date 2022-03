Supermarktketen Jumbo en flitsbezorger Gorillas breiden samenwerking uit

Gorillas-bezorger in Amsterdam-Oost. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

Volgens financieel topman Ton van Veen van Jumbo-CFO speelt de nauwere samenwerking tussen beide partijen in op de groeiende vraag naar snelle boodschappen. ‘Bij Jumbo zien we veel potentieel in instantbezorging, waarmee we nieuwe klantengroepen in de grote steden kunnen aanboren.’

Begin dit jaar maakte de supermarktketen de samenwerking in Nederland en België met Gorillas bekend. Hierbij levert Jumbo niet alleen A-merken. Ook diverse producten van het eigen huismerk en voedingswaren uit het assortiment van La Place zullen in korte tijd aan huis worden bezorgd.

De samenwerking tussen de twee partijen vindt ook op andere vlakken plaats. Gorillas wordt voor meerdere jaren co-sponsor van wielerploeg Team Jumbo-Visma. De verwachting is dat het logo van de flitsbezorger vanaf de Tour de France op het shirt van de wielrenners staat.

Hoe groot de investering door Mississippi Ventures is, willen de partijen niet bekendmaken. Laura Valks-Piessens, communicatieadviseur bij Jumbo, zegt dat de verdere samenwerking met Gorillas momenteel wordt uitgewerkt. ‘Uiteraard bekijken we scherp hoe de samenwerking met Gorillas loopt en houden we de wensen van de klant goed in de gaten.’ Vanwege de recente start van de samenwerking is het voor hen nog te vroeg om verdere concrete plannen te benoemen.

Gorillas is opener over wat klanten kunnen verwachten. ‘Jumbo krijgt toegang tot het logistieke netwerk dat we met Gorillas in de Benelux hebben opgebouwd’, aldus Cathelijne Groen, marketingadviseur namens Gorillas. ‘Hierdoor krijgt de Jumbo klant richting de toekomst ook de mogelijkheid om zijn bestellingen bij Jumbo snel te laten bezorgen.’