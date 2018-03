Supermarkten verkochten jarenlang verboden Nederlandse kwarteleieren, en Marqt doet dat nog steeds

Keuringsdienst van Waarde

Twee weken geleden kwam door speurwerk van het televisieprogramma Keuringsdienst van Waarde en Wakker Dier aan het licht dat Eicom kwarteleitjes uit Franse legbatterijen aan Jumbo verkocht als 'Veluwse scharreleitjes'. Die eitjes waren zogenaamd geproduceerd door de Puttense kwartels van Meijer. De ophef richtte zich toen op het verkopen van kooi-eieren onder de noemer 'scharrel', maar nu blijkt dat Eicom en Meijer volgens de wet helemaal geen Nederlandse kwarteleieren hadden mogen leveren.



Na lang zoeken in de eigen archieven bevestigen het ministerie van Landbouw en de RVO dat er in Nederland nooit ontheffingen zijn gegeven voor het bedrijfsmatig produceren van kwarteleieren. In 2013 vroeg een boer wel zo'n ontheffing aan, maar het ministerie weigerde dat verzoek op basis van het dierenwelzijn - te veel stress voor de dieren en problemen met de pootjes. Aan die weigering lag een vertrouwelijk onderzoeksrapport van de Universiteit Wageningen ten grondslag.



Op de vraag waarom de Nvwa vervolgens niet actief is gaan controleren op illegale kwartelboeren, zegt een woordvoerder: 'Wij kunnen met beperkte capaciteit niet alles in winkels controleren. En wat we wel controleren doen we op basis van risico's voor de volksgezondheid. Die is hier niet.'