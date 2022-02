Supermarkten en leveranciers blijven botsen over hogere prijzen

Een vrouw laadt haar boodschappen in op een parkeerplaats bij Albert Heijn in Koog aan de Zaan. Beeld Elisa Maenhout

Ondanks een omzetstijging in 2021 van 3,3 procent tot 75,6 miljard euro en een winst van 2,2 miljard zegt supermarktconcern Ahold Delhaize de inflatie slechts gedeeltelijk te kunnen pareren. Topman Frans Muller sprak dinsdag bij de presentatie van de cijfers over het vierde kwartaal van ‘scherpe onderhandelingen’ met leveranciers om alleen ‘realistische prijsstijgingen’ door te berekenen aan de consument.

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) berekende onlangs dat voedsel 4,3 procent duurder is geworden. Namens Albert Heijn, dochteronderneming van Ahold, verklaarde ceo Marit van Egmond al eerder dat het bonnetje niet alleen bij de klant wordt gelegd. Zo haalde Nestlé tijdelijk zijn producten uit de schappen, omdat Albert Heijn een prijsstijging van 20 procent onacceptabel vond.

Armpje drukken

Hoewel Nestlé dat percentage ‘verre van correct’ noemde, maakte Muller dinsdag bekend dat het conflict inmiddels is opgelost. Binnenkort zijn Nutella, Maggi en KitKat ook weer verkrijgbaar bij Albert Heijn. ‘De partijen zijn het eens geworden. Binnenkort zullen de vrachtwagens met artikelen van Nestlé weer naar onze supermarkten rijden.’

Toch steggelen de leveranciers en de supermarkten nog altijd over de vraag wie het grootste deel van de prijsstijgingen voor zijn rekening moet nemen. Hugo Erken, hoofd Nederlandse economie bij RaboResearch, constateerde eerder in de Volkskrant dat het ‘armpje drukken’ tussen producenten en supermarkten nog wel even zal aanhouden.

Zo lag Jumbo in de clinch met Kellogg’s (granen) en Pringles (chips), waardoor die producten tijdelijk ontbraken in de tweede supermarktketen van Nederland. Ton van Veen, de financiële topman van Jumbo, hekelde vorige maand de producenten ‘die het argument van inflatie gebruiken om hun marges te verhogen en de inflatie daarmee juist versterken’.

‘uitzonderlijke tijden’

Nu is Coca-Cola aan de beurt, het ijstheemerk Fuze Tea is evenmin verkrijgbaar bij Jumbo. Een woordvoerder van Coca-Cola Europacific Partners Nederland spreekt van ‘uitzonderlijke tijden, waarin de kostprijzen stevig zijn gestegen’. Coca-Cola zegt er ‘gematigd en zorgvuldig’ mee om te gaan, maar daar denkt Jumbo dus anders over. ‘Als de gesprekken langer duren dan gehoopt, kan het zijn dat een bepaald A-merk artikelen tijdelijk niet verkrijgbaar is’, aldus een woordvoerder.

Waar ligt de norm bij het bepalen van een acceptabele prijsstelling? ‘Onze grens ligt bij redelijkheid’, zegt Ahold Delhaize-ceo Muller. ‘We nemen als marktleider in Nederland onze maatschappelijke verantwoordelijkheid om de prijzen zo laag mogelijk te houden. We accepteren alleen prijsstijgingen die we kunnen begrijpen. Het referentiepunt is onze huismerken, 50 procent van onze omzet komt uit die huismerken. Daarom kunnen we soms tegen onze leveranciers zeggen: dit begrijpen we niet. Bij onze berekeningen komen we op een lager bedrag uit.’

Schuurt het niet met de sterke, financiële positie van Ahold Delhaize, dat maximaal profiteerde van de coronacrisis? ‘Wij willen niet verdienen aan de prijsstijgingen’, zegt Muller. ‘Maar we betalen niet meer dan nodig is.’ Muller ontkent de leveranciers een poot te willen uitdraaien, al wenste hij niet te onthullen met welke producenten Ahold Delhaize botst over de prijzen.

Fair opstellen

De topman wijst op de ‘verdienmarge’ van 4 procent voor zijn concern. ‘Dat is een andere marge dan voor een aantal van onze leveranciers. ‘De onderhandelingen verlopen stroef en duren beduidend langer dan normaal. Het is typerend dat we in februari nog geen overeenkomsten hebben voor het gehele jaar. ‘Gerechtvaardigde prijsstijgingen nemen wij voor onze rekening, de rest moet de leverancier absorberen. You win some, you lose some in een volwassen discussie. Er heerst spanning, het is onze rol om voedsel zo voordelig mogelijk te houden. We zijn een buffer voor onze klanten.’

Coca-Cola zegt in gesprek te zijn met Jumbo ‘over commerciële zaken’ en hoopt volgens de woordvoerder dat ‘de consumenten hun vertrouwde dranken ook snel weer op deze plek kunnen vinden’. Jumbo zal niet snel buigen, aldus een woordvoerder. ‘Als het om niet-reële prijsverhogingen gaat, kunnen we ons harder opstellen. Maar altijd fair.’

De marges van de supermarkten komen in 2022 onder druk te staan, luidde de waarschuwing van Ahold Delhaize, dat prompt werd afgestraft met een daling van het aandeel met ruim 7 procent op de Amsterdamse beurs. Toch verwacht Ahold Delhaize dat de inflatie zal worden teruggedrongen. Ceo Muller: ‘In Amerika houden ze rekening met 1,5 procent inflatie voor voeding over het gehele jaar. We moeten alert blijven en ervoor zorgen dat onze artikelen betaalbaar blijven voor elk huishouden.’