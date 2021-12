Supermarkten doen Braziliaans vlees in de ban

Het Jamanxim National Forest in Brazilië, in het leven Beeld Brazil Photos/LightRocket via Ge

Het onderzoek, uitgevoerd door milieuorganisatie Mighty Earth en journalisten van Repórter Brasil, toonde aan dat vlees in de schappen van Albert Heijn, Plus en Lidl afkomstig was van JBS, de grootste vleesproducent ter wereld. Dat bedrijf wordt al sinds 2009 in verband gebracht met ontbossing. Toeleveranciers van JBS werden eerder bestraft voor illegale ontbossing door de Braziliaanse overheid. Het onderzoek onthulde dat vlees van deze leveranciers via een ‘schoon’ geacht slachthuis van JBS alsnog zijn weg vond naar Nederlandse supermarkten.

Voor Albert Heijn gaat het alleen om cornedbeef en beef jerky, producten die maar beperkt worden verkocht. De supermarkt is van plan om het vlees voortaan in Europa in te kopen, liefst in Nederland. Supermarktketen Plus, dat ook cornedbeef van JBS inkocht, was al bezig om dit te vervangen door een Europees alternatief. Bij Lidl ligt vers vlees van JBS in de schappen. Ook de prijsstunter wil dit voortaan in Europa in gaan kopen.

Voor de productie van vlees in Europa wordt soja uit Brazilië geïmporteerd. Nevedi, de brancheorganisatie voor de Diervoederindustrie, stelt dat alle in Nederland ingekochte soja gecertificeerd is, maar dat andere Europese landen nog niet zo ver zijn. Deze certificaten zouden moeten bewijzen dat voor de productie van de soja geen bos is gekapt, maar dat is in de praktijk twijfelachtig. Nevedi zet zich er daarom voor in dat de EU inkopers gaat verplichten om een certificaat te verkrijgen, en dat de eisen daarvoor worden verhoogd.

Milieudefensie pleit in een reactie op het onderzoek voor verdere stappen om het verlies van oerwoud door vleesproductie te voorkomen: ‘Ook Nederlandse banken en pensioenfondsen moeten stoppen met investeren in JBS en ontbossing. Uit recent onderzoek van Milieudefensie blijkt dat ABP met 106 miljoen de grootste belegger in de Braziliaanse vleesindustrie is, waarvan 96 miljoen in JBS. Na fossielvrij moet ABP ook ontbossingsvrij worden.’