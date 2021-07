Supermarkt Jumbo boekt als coronakampioen ‘mega-omzetten met een zwarte rand’

Klanten wachten om naar binnen te kunnen bij een Jumbo-supermarkt in Bergen-op-Zoom, augustus vorig jaar. Beeld Marcel van den Bergh

Supermarkten als Jumbo en Ahold Delhaize profiteerden in 2020 en de eerste maanden van dit jaar maximaal van de lockdowns, die tot gevolg hadden dat de horeca en de meeste ‘niet essentiële’ winkels gesloten waren. Ahold behaalde in 2020 een recordomzet van 74,7 miljard euro. Jumbo kwam tot 9,69 miljard, 15 procent meer dan in 2019. Prompt zong de vraag rond in politiek Den Haag of het niet fair was om van de ‘winnaars’ van de crisis een ‘coronatax’ te vragen.

Het beeld van de coronakampioen behoeft enige nuancering, zegt Van Veen. ‘Omzet is nog geen winst. Uiteraard hadden we niet willen groeien door de ellende in andere sectoren en dat is qua omzet wel gebeurd. Ik begrijp het maatschappelijke sentiment van een coronatax, maar momenteel worden we geconfronteerd met een sterke inflatie. Het businessmodel van de supermarkten staat door hogere kosten, de verschuiving naar online en de toestroom van flitsbezorgers onder druk.’

Daarom is een coronatax niet te rechtvaardigen, aldus Van Veen. Zelfs een vergelijking met de grootste concurrent en marktleider Ahold Delhaize is volgens hem misplaatst. ‘Wij hebben met onze La Place-restaurants tientallen miljoenen euro’s verlies geleden, waarbij we uiteraard geen coronasteun hebben aangevraagd. Het zou maatschappelijk niet uit te leggen zijn. Ahold omringde zich met Etos, Gall en Gall die open bleven tijdens de lockdowns en Bol.com. Hoe zou je tot een eerlijke, extra belasting willen komen?’

De omzet van restaurantketen La Place daalde met 60 procent door de gedwongen sluiting. Toch roemt Van Veen het concept als ‘het gezonde alternatief voor fastfood’. De realiteit in de winkels is anders, volgens meerdere gezondheidsfondsen komt 70 procent van het ongezonde voedsel juist uit de schappen van de supermarkten. Van Veen ontkent dat hij zich achter het consumentengedrag verschuilt. ‘Maar bij de transitie naar gezonde voeding is het eerder evolutie dan revolutie.’

Jumbo pareert ook de kritiek van vakbond FNV dat de aangekondigde reorganisatie een ‘verkapte bezuiniging’ is. De functie van afdelingschef kwam te vervallen, veel medewerkers moesten opnieuw solliciteren op hun baan. Dinsdag maakte de directie bekend dat 98 procent van de medewerkers in dienst zijn gebleven en herplaatst. ‘De vakbond heeft voor zijn beurt gesproken’, zegt Van Veen. ‘De kritiek was voorbarig. Van een collectief ontslag of het korten op de arbeidsvoorwaarden is totaal geen sprake.’

Jumbo pronkt bij de presentatie van de halfjaarcijfers ook met een succesvolle campagne bij het EK-voetbal. Smaakvol of niet, Frank Lammers en de Snollebollekes scoorden beter dan het Nederlands elftal dat in de achtste finales roemloos werd uitgeschakeld door Tsjech. Toch moesten na die afgang alle reclames meteen van de buis worden gehaald en was de ‘juichcape’ van Jumbo in één klap waardeloos.

Volgens ING-econoom Marten van Garderen leverde elke ronde de supermarkten tien miljoen euro extra omzet op en betekende de aftocht van Oranje een strop van 30 miljoen. Van Veen bestrijdt die cijfers. ‘We zitten nog niet op de helft van de bedragen die ik voorbij zag komen. Juist dankzij onze reclames hadden we soms tot 1 procent meer marktaandeel dan normaal.’

Bovendien schakelde Jumbo met Team Jumbo-Visma moeiteloos door naar de Tour de France. De tweede plaats voor Vingegaard en de vier etappezeges compenseerden het uitvallen van kopman Roglic in de eerste week. ‘En Wout van Aert heeft als de sportheld van Vlaanderen onze positie in België verstevigd.’

Neemt topman Frits van Eerd in het jubileumjaar – honderd jaar geleden begon Johan van Eerd in Veghel een groothandel in levensmiddelen en 25 jaar geleden werd de eerste Jumbo-supermarkt geopend – ook genoegen met de tweede plaats achter Ahold Delhaize?

Van Veen, lachend: ‘We moeten realistisch zijn. Het verschil tussen de nummers 1 en 2 van Nederland is nog heel groot. Jumbo heeft voldoende uitdagingen om een sterke nummer 2 te blijven. Het is geen doel om de marktleider voorbij te streven.’