Supermarkt Deen houdt op te bestaan. Wat betekent dat voor de supermarktbranche en de klant?

Fietsbezorging in 1933

Cornelis Deen en zijn echtgenote Cornelia Deen-Verkroost begonnen in 1933 een kruidenierswinkel aan de Koepoortsweg in Hoorn, vanwaar Cornelis per transportfiets de boodschappen bezorgde. In 1953 stapte de winkel over op zelfbediening, en in 1959 kwam er een tweede zaak in Hoorn bij. In de jaren zestig groeide Deen snel in de provincie Noord-Holland. Na de eeuwwisseling opende Deen ook winkels buiten Noord-Holland.

Op dit moment heeft Deen tachtig supermarkten in met name Noord-Holland, maar ook in Flevoland, Gelderland, Overijssel en Utrecht. Er werken ongeveer 9.800 mensen, van wie 150 op het hoofdkantoor, 850 in de distributiecentra en 8.800 in de winkels. De jaaromzet was in 2019 ruim 800 miljoen euro.