Superbelegger eist meer aandacht voor dierenwelzijn bij McDonald’s

Carl Icahn, bestuursvoorzitter van Icahn Enterprises, heeft slechts een klein aandeel in McDonald’s. Beeld Neilson Barnard / AFP

De roemruchte activistische belegger Carl Icahn (86) nestelt zich als luis in de pels van McDonald’s, in het belang van zeugen en biggen. Daarbij gooit de miljardair meer zijn reputatie in de strijd dan zijn geld. De man die zonder met zijn ogen te knipperen honderden miljoenen dollars investeert in bedrijven die volgens hem beter kunnen en moeten, heeft maar voor zo’n 50.000 dollar in de fastfoodketen gestopt, meldt The Wall Street Journal. Toch kan dat voor een man van zijn statuur genoeg zijn om twee zetels in de raad van commissarissen binnen te halen. Andere aandeelhouders die zijn reputatie kennen, kunnen hem aan de benodigde stemmen helpen op de aandeelhoudersvergadering komende lente.

Icahn, die ook wel eens een ‘bedrijfsstroper’ wordt genoemd, kan daarbij rekenen op steun uit onverwachte hoek, namelijk die van duurzame beleggers. Zoals de omvang van de investering al aangeeft is deze queeste meer persoonlijk dan zakelijk. Tien jaar geleden kreeg Icahn van McDonald’s de toezegging dat leveranciers hun varkens beter zouden gaan behandelen. Destijds werkte zijn dochter Michelle voor Humane Society of the United States, een organisatie die zich inzet voor meer dierenwelzijn.

Krappe drachtkooien

De belangrijkste klacht van Icahn ging toen over de krappe drachtkooien die fokkers gebruiken voor zwangere zeugen. McDonald’s beloofde om vanaf 2022 niet langer varkensvlees af te nemen van bedrijven die deze kooien gebruiken. Later schoof het bedrijf dat jaartal door naar 2024. De oorspronkelijke deadline zou onhaalbaar zijn geweest voor de varkensproducenten, vanwege een uitbraak van de varkenspest, en de coronapandemie.

Volgens de fastfoodketen komt nu 60 procent van zijn Amerikaans varkensvlees van ‘bevestigd zwangere’ zeugen die niet in drachtkooien zitten. Tegen het einde van het jaar zou dat 85 tot 90 procent moeten zijn. Icahn en de Humane Society geloven niet in die cijfers. Volgens hen wachten fokkers gewoon vier tot zes weken na de bevruchting voordat ze testen of de zeugen zwanger zijn, zodat ze die pas daarna uit de kooien hoeven te halen. De draagtijd duurt zo’n zestien weken.

McDonald’s, dat zichzelf in deze kwestie een ‘toonaangevend bedrijf’ noemt, reageerde gepikeerd op de stappen van Icahn. In een persmededeling stelt de keten dat het, ‘gegeven het huidig aanbod van varkensvlees’, onmogelijk is om nu al 100 procent ‘kooivrij’ in te kopen. ‘Het zou afbreuk doen aan ons streven om klanten producten te geven van hoge kwaliteit tegen betaalbare prijzen.’

Het bedrijf merkt ook nog fijntjes op dat Icahn een meerderheid van de aandelen in handen heeft van Viskase Cos, een fabrikant van verpakkingsmateriaal voor voedsel, waaronder worstvellen. ‘Het is opmerkelijk dat Icahn dat bedrijf niet oproept om een soortgelijk engagement op te nemen, zoals McDonald’s heeft gedaan in 2012.’