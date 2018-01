Succesvolle 'tienminutentrein' straks ook tussen Schiphol en Nijmegen (al moeten we er wel jaren op wachten)

De tienminutentrein heeft inderdaad gevolgen voor de dienstregeling. 'Daarin moeten we keuzes maken', zegt de woordvoerder van de NS. 'Dat is deels op te vangen met een uitbreiding van inhaalsporen en wissels.' Maar op sommige trajecten moeten reizigers rekening moeten houden met slechtere overstap en een langere reistijd. 'Maar dat weegt niet op tegen de voordelen van de tienminutentrein.'



De staatssecretaris voorziet in de toekomst op meer trajecten meer treinen voor zowel vervoer van personen als goederen in te gaan zetten. 'We gaan uit van een groei van 5 procent reizigers per jaar. Dat gaat nijpend worden. We rijden al in treinen met maximale lengte. Dus de enige manier is extra treinen in te zetten.'