Succesverhaal Lego stokt: 1.400 banen verdwijnen

Het Deense bedrijf was de afgelopen jaren juist sterk gegroeid, doordat het zijn traditionele bouwsteentjes wist te combineren met nieuwe technologie. Lego is nu een van de grootste speelgoedfabrikanten ter wereld, terwijl het in 2003 nog op de rand van de afgrond balanceerde.



Lego haakte vaak met succes in op onder meer populaire tekenfilms. Dit jaar wist het echter geen munt te slaan uit de eigen filmhit The Lego Batman Movie. De film zelf scoorde wel goed, maar de verkoop van de bijbehorende bouwdozen rond de superheld viel tegen. Ook de speelsets rond Star Wars liepen in de eerste jaarhelft minder goed dan voorheen. Klassieke reeksen als Lego City, Friends, Duplo en Technic daarentegen bleven wel sterk presteren.



Het onheil bij Lego tekende zich al eerder af. Vorige maand werd bekend dat topman Bali Padda vertrekt. De Brit had nog maar acht maanden de leiding bij Lego. Zijn opvolger is de Deen Niels Christiansen.