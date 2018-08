Studieschuld nekt kans op hypotheek, waarschuwt studentenorganisatie ISO

Een hoge studieschuld is funest voor de kans op een hypotheek, waarschuwt het Interstedelijk Studenten Overleg. ‘Lenen in het ‘sociale’ leenstelsel ontneemt starters de kans op een woning’, stelt ISO-voorzitter Tom van den Brink.

Studenten protesteren in 2014 tegen het inkorten van de studiefinanciering. Foto Julius Schrank / Hollandse Hoogte

De studentenorganisatie heeft de vijf grootste Nederlandse hypotheekverstrekkers tegen het licht gehouden. Sinds de invoering van het zogenoemde ‘sociaal leenstelsel’ in 2015 is de gemiddelde studielening gestegen van 14.000 naar 21.000 euro. Hoewel die schuld minder zwaar meetelt dan in het oude stelsel, zijn de consequenties fors. Een oud-student met zo’n schuld die jaarlijks bruto 40.000 euro verdient (iets meer dan een modaal inkomen), kan hierdoor ruim 25.000 euro minder lenen voor een huis.

‘Alle problemen die voorafgaand aan het nieuwe leenstelsel voorspeld werden, komen nu aan de oppervlakte’, zegt ISO-voorzitter Van den Brink. ‘Terwijl het toen werd weggezet als bangmakerij.’ Volgens hem krijgen jongeren onvoldoende voorlichting over de consequenties van een hoge studielening. ‘Studenten wordt verteld ‘gunstig’ te kunnen lenen, maar lopen bij het kopen van een huis tegen een immense muur aan.’

Gratis lenen

Uit onderzoek van het Nibud bleek vorig jaar dat ruim de helft van de studenten juist extra veel leent om te sparen. Dat is op dit moment gratis: de rente op studieleningen bedraagt 0 procent. Studerenden zouden dit geld gebruiken als appeltje voor de dorst, bijvoorbeeld om later een huis te kopen. De vraag is of dat zin heeft. De korting op de hypotheek als gevolg van een hogere studieschuld kan het effect van extra eigen spaargeld al snel tenietdoen.

Wel is er een truc: afgestudeerden kunnen bij het afsluiten van een hypotheek hun studieschuld verzwijgen. Uit onderzoek blijkt dat twee op de vijf dit doen. Op het eerste gezicht gaat dit vrij eenvoudig, omdat studieleningen niet geregistreerd worden bij het BKR. Maar Van den Brink van het ISO ziet toch grote nadelen. ‘Als je je studieschuld niet meldt, en de bank komt er toch achter, dan vervalt je Nationale Hypotheek Garantie.’

Overigens gaat het huidige kabinet lenen iets duurder maken voor studenten. Tot nog toe was de rente op studieschulden gekoppeld aan wat de overheid zelf kwijt is voor obligaties met een looptijd van vijf jaar. Dat verandert: het regeerakkoord bepaalt dat in de toekomst het tarief voor 10-jaarsobligaties leidend wordt. De rente die de overheid daarover betaalt, is wat hoger. Tegelijkertijd wordt wel het collegegeld voor eerstejaars studenten gehalveerd.