Studenten in Engeland, Noorwegen en Australië: Julia’s Violin Academy brengt vioolliefhebbers online bij elkaar

Julia Termeer Beeld Raymond Rutting / de Volkskrant

Als klein meisje ging Julia Termeer geregeld met haar ouders – allebei muziekdocent – naar een symfonieorkest. Daar wilde ze altijd aan de kant zitten waar ze het beste uitzicht had op de violisten. ‘Ik had zo veel bewondering voor hen.’ Ze ging zelf op les, maar was nog te rusteloos om het serieus te nemen. Later kwam ze terug bij haar muzikale liefde. Na haar studie speelde ze in bandjes waarmee ze in diverse landen optrad. In Amerika leerde ze een viooldocente kennen die onder de indruk was van Termeers improvisatiespel. ‘Ze vroeg of ik een keer bij haar studio les wilde geven.’

Dat lesgeven beviel Termeer eigenlijk meer dan het spelen. Ze vertrok naar Duitsland, waar ze haar eigen (fysieke) vioolschool begon. Niet gemakkelijk, zo ontdekte ze. ‘Ik moest Duits leren, snappen hoe een bedrijf beginnen in Duitsland werkt en dat allemaal met heel weinig geld en vanuit een studentenhuis.’ Langzamerhand kwam het besef dat ze niet altijd in Duitsland zou blijven wonen. ‘Maar dan zou ik de school die had opgebouwd verliezen, terwijl ik er zo veel in had gestoken.’

Net zo goed als offline

Toen ontstond de gedachte: wat als ze het mee zou kunnen nemen? Ze maakte al YouTube-video’s waarin ze muziek voorspeelde. Ze kreeg steeds meer abonnees. Termeer vroeg zich af of ze hier verder mee kon. Niet alleen video’s maken, maar echt iets creëren wat net zo goed kan zijn als offline lesgeven. De flexibiliteit en studeren wanneer je wilt spraken haar aan. ‘Je kunt ieder moment van de dag bedenken dat je juist dan je vioolles wilt. Dat had ik zelf wel gewild toen ik viool leerde spelen.’

Julia's werkruimte. Beeld Raymond Rutting / de Volkskrant

Ze begon met een camera die maar twintig minuten aan batterijvermogen had. ‘Dan moest ik een uur lang alles opzetten en een uur lang weer afbreken voor een video van tien minuten.’ Daarna was ze ook nog uren bezig met editen. ‘Ik kan me de eerste reactie die ik kreeg op mijn eerste video nog wel herinneren’, zegt Termeer. ‘Hij zei dat hij mijn liedje had geleerd.’ Dat er daarna gezegd werd dat de geluidskwaliteit slecht was, deed er voor haar niet toe. ‘Iemand had mijn video gekeken en ervan geleerd.’

Twintig minuten

Inmiddels geeft ze online-concerten met haar studenten en heeft ze een eigen lesmethode ontwikkeld. De camera met een maximale batterijduur van twintig minuten heeft ze vervangen door twee professionele modellen. Termeers vriend verzorgt inmiddels de techniek en er zijn tien freelance-werknemers, want ze kan niet alle vijfhonderd klanten zelf online vioolles geven en de website onderhouden.

De opzet van Julia’s Violin Academy heeft een paar jaar geduurd. ‘Ik moest alles leren.’ Een website met een betalingssysteem bouwen, video’s maken en bewerken, de boeken schrijven waar de school gebruik van maakt, bladmuziek aanpassen voor verschillende niveaus. ‘Met al die kleine dingetjes en alle details ben je steeds weken bezig. Ik had ook geen geld om hulp in te schakelen. Achteraf ben ik daar wel blij mee, want ik heb die vaardigheden nu voor het leven.’

Violin Academy-huwelijk

Met haar online-vioolschool richt Termeer zich vooral op volwassenen die op latere leeftijd besluiten viool te willen spelen. ‘Volwassenen zijn mijn favoriete studenten. Ze hebben vaak een bijzonder verhaal.’ Van ouderen die na hun pensioen een nieuwe passie zoeken tot dertigers die naast een druk leven iets voor zichzelf willen doen. ‘Een van de doelen die ik had was het creëren van een community van volwassenen die samen muziek maken.’ Ondertussen is het eerste Violin Academy-huwelijk een feit. ‘Ze hebben elkaar via de school leren kennen’, zegt Termeer lachend. ‘Ik denk dat muziek dat ook echt doet. Het gaat niet alleen om samen spelen. Het gaat om emotionele expressie, maar ook om het saamhorigheidsgevoel.’

Termeer heeft studenten in alle delen van de wereld. Naast Australiërs, Noren en Engelsen is er een Amerikaanse vrouw, een van haar eerste studenten. ‘Toen ze een paar jaar geleden begon, kon ze nog niets op de A-snaar spelen’, zegt Termeer. ‘Drie weken geleden stuurde ze me een video van zichzelf terwijl ze een vioolconcert speelde. Die vooruitgang is zo mooi om te zien.’ De vrouw in kwestie is chronisch vermoeid, raakte haar zicht kwijt en kreeg kanker. ‘Maar als je haar ziet spelen, merk je niets van haar beperkingen.’

Zilveren plak

Hoe de toekomst van Julia’s Violin Academy eruit gaat zien, durft Termeer niet te zeggen. ‘Ik ben continu in gesprek met mijn studenten. Wat kan ik nu beter doen en waar hebben zij nu behoefte aan.’ Terugkijkend op de laatste vijf jaar, herkent ze het onderwijs niet meer terug. ‘Ik kan me voorstellen dat ik dat over vijf jaar ook weer heb. Het zijn steeds de kleine verbeteringen waar je jarenlang dagelijks mee bezig bent die uiteindelijk een groot verschil maken.’

Dat kleine meisje dat bij het orkest altijd uitzicht op de violist wilde hebben, leert de kunst nu aan andere liefhebbers. Op het plankje boven haar eigen viool staat een zilveren medaille, gekregen van YouTube. Deze geeft aan dat honderdduizend mensen geabonneerd zijn op haar kanaal ‘Violinspiration’, waar ze gratis video’s plaatst. In het begin was Termeer vooral bezig met de vraag of het haar ging lukken. Nu is dat gebleken en gaat het voor haar meer over de vraag welke bijdrage zij kan leveren. ‘Viool spelen is niet alleen voor kinderen. Met de online- school hoop ik volwassenen te kunnen laten zien dat het voor hen ook heel leuk is.’