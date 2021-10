Student Hotel gaat uitbreiden, studentenvakbond kritisch

Studenten van de Hogeschool van Amsterdam (HvA) studeren in speciale studiekamers in The Student Hotel Amsterdam City. Beeld Hollandse Hoogte / ANP

De Schotse eigenaar Charlie MacGregor (45) gaat met het geld van pensioenbelegger APG en vermogensbeheerders La Salle en Aermont op nog eens zeven locaties in Europa ‘studentenhotels’ openen. ‘Deze investering bewijst dat ons hybride model werkt’, zegt MacGregor.

Zijn vader had in de jaren tachtig in Groot-Brittannië al een succesvolle studentenhuisvesting opgezet. Toen Charlie MacGregor zeventien jaar geleden in Amsterdam arriveerde, werd hij meteen geconfronteerd met studentenprotesten tegen het gebrek aan woonruimte. ‘In het Verenigd Koninkrijk kennen we geen tekort aan kamers, in Nederland zag ik wachtlijsten van vier jaar. Hier was de studentenhuisvesting aangewezen op sociale woningbouw, ik wilde meer kwaliteit bieden.’

The Student Hotel heeft zeven vestigingen in Nederland en hotels in onder meer Barcelona, Berlijn, Florence en Parijs. In totaal kent de keten vijftien studentenflats annex hotels en wil ze nog eens 3.000 kamers aanbieden. Onomstreden is de formule allerminst. De Landelijke Studentenvakbond (LSVb) constateerde al eerder dat studenten maandelijks soms 700 tot 1.000 euro voor een kleine hotelkamer betalen, terwijl ze niet dezelfde rechten hebben als een normale huurder.

‘In feite maakt The Student Hotel misbruik van de krapte op de woningmarkt’, zegt Ama Boahene, voorzitter van de LSVb. ‘Een verblijf bij The Student Hotel wordt niet als een huurovereenkomst erkend, waardoor studenten niet de bescherming krijgen die je onder het huurrecht hebt.’

Volgens MacGregor is zijn bedrijf ook niet opgericht om studenten langdurig te huisvesten. ‘Wij hebben een ander model, het is niet bedoeld voor studenten die vier, vijf jaar lang in dezelfde kamer willen zitten. Je moet niet langer dan een jaar bij ons wonen. Dat bieden we ook niet aan. Wij spelen in op de trend dat studenten veel flexibeler en mobieler zijn dan vroeger.’

Duivels dilemma

LSVb-voorzitter Boahene spreekt van een ‘duivels dilemma’, omdat in de studentensteden nauwelijks een betaalbare kamer is te vinden. The Student Hotel biedt vaak uitkomst, maar zekerheid heeft de huurder niet. ‘Wij juichen deze ontwikkeling niet toe. Zeker internationale studenten zijn vaak wanhopig op zoek naar een kamer, ze kunnen nu eenmaal niet thuis wonen.’

Tijdens de coronacrisis wisselde The Student Hotel snel van rol. Toen de hotels leegstonden, liet het bedrijf de kamers vullen met studenten, zegt MacGregor. ‘We zitten al vroeg in het seizoen vol en hebben lange wachtlijsten, vele studenten denken blijkbaar anders over ons dan de Landelijke Studentenvakbond.’

Spreek The Student Hotel niet aan op de woningnood onder studenten, stelt MacGregor. ‘Ook wij zien een groeiend tekort aan kamers, we zijn het met de vakbond eens dat studenten veel meer keuze moeten hebben. Helaas helpt het chronisch gebrek aan huizen ook niet om de prijs voor studentenkamers te drukken.’

Afspiegeling van gewone leven

De studentenhuizen van The Student Hotel hebben volgens MacGregor een ander karakter. Hier woont een mix van studenten, starters op de arbeidsmarkt en jonge medewerkers van grote bedrijven. ‘De lobby is veel groter dan in normale hotels. Die gemeenschappelijke ruimte is een afspiegeling van het gewone leven.’

Toch speelt The Student Hotel vooral handig in op de huidige woningcrisis, stelt de Landelijke Studentenvakbond. ‘En je kunt er bovendien altijd uitgezet worden’, zegt voorzitter Boahene. ‘In de zomer moeten studenten hun kamer verlaten, omdat The Student Hotel dan een normaal hotel is. Dat bedrijf profiteert meer dan de studenten.’

MacGregor verwerpt de kritiek van de LSVb. ‘We zitten vol, omdat we kwaliteit bieden. En we willen net als de vakbond dat de woningschaarste snel wordt opgelost.’

Boahene roept The Student Hotel op ‘een eerlijke prijs te vragen’ voor de kamers en studenten huurbescherming te bieden. Ze zou die status voor studenten bij voorkeur juridisch willen afdwingen. ‘We hebben het ooit tevergeefs voorgelegd aan de huurcommissie. Eigenlijk moet tegen The Student Hotel worden opgetreden, al is zo’n procedure wellicht meer iets voor de Woonbond.’