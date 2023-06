Stroomnet in Brabant en Limburg zit weer vol, grootverbruikers moeten wachten op aansluiting

Een 150 kV-hoogspanningsstation van Tennet in aanbouw op een industrieterrein. Beeld ANP

De energietransitie zet het stroomnet in heel Nederland onder druk, met name in de industriesteden in Limburg en Noord-Brabant. Steeds meer bedrijven maken de overstap naar duurzame energie en steeds meer huishoudens schaffen een warmtepomp of elektrische auto aan, maar daar is het huidige hoogspanningsnet niet op berekend. Nationaal netbeheerder Tennet werkt hard aan uitbreiding van het net, maar dat kan niet voorkomen dat grootverbruikers in Noord-Brabant en Limburg opnieuw moeten wachten op hun aansluiting.

In juni 2022 slibde het hoogspanningsnet in het zuidoosten van het land ook al dicht, en kondigde Tennet een tijdelijke stop op aansluitingen aan. De oplossing werd uiteindelijk gevonden in slimmer gebruik van de beschikbare capaciteit, bijvoorbeeld door bedrijven en consumenten aan te moedigen hun stroomgebruik waar mogelijk te verzetten naar momenten waarop het rustig is op het net. Maar minister Rob Jetten waarschuwde in december al in de Volkskrant: ‘De komende paar jaar blijft het krap. En dus spannend.’

Maandag kondigde regionale netbeheerder Enexis aan dat de met ‘spitsmijden’ vrijgespeelde capaciteit alweer vergeven is. In juni kregen de laatste grootverbruikers in Limburg en Noord-Brabant een aanbod. Uiteindelijk is slechts ‘een beperkt aantal klanten op de wachtlijst geholpen’, aldus Enexis. Bovendien meldt de netbeheerder dat de wachtlijst voor een aansluiting sinds september drie keer zo lang is geworden.

Meer capaciteit

Daar staat tegenover dat er voorlopig wel ruimte is op het net voor nieuwe aanbieders van energie. Vorig jaar ging er ook een slot op aansluitingen voor windparken en zonneweides, maar voor hen komt er volgens Enexis ‘binnenkort nog wel capaciteit beschikbaar’. Om hoeveel capaciteit dat gaat is nog niet bekend.

Tennet en Enexis werken hard aan uitbreidingen van het hoogspanningsnet. Enexis verhoogt zijn capaciteit dit jaar met zo’n 2 gigawatt, 15 procent van het totaal. Maar de netbeheerder geeft toe ‘dat het niet snel genoeg gaat’. Naar verwachting krijgen grootverbruikers en -opwekkers nog zeker vijf tot tien jaar te maken met wachttijden voor een aansluiting.

Het gemeentebestuur van Den Bosch schrijft in een reactie dat het besluit van Enexis niet geheel onverwacht komt, maar is toch teleurgesteld. ‘De afnamestop betekent dat onze economische ambities en die van onze ondernemers ernstig worden beperkt. Dit is geen goed signaal. Het belemmert bovendien de mogelijkheden van vooral grotere bedrijven om aardgasloos te worden.’