Strijd om vicepresident ECB brandt los. Wie wint de stoelendans?

Vrouw

Er is nog een ongeschreven regel die roet in het eten kan gooien. Op dit moment bestaat de ECB-top vrijwel uitsluitend uit grijze mannen. Mocht Weidmann volgend jaar president worden, dan zou ook de laatst overgebleven vrouw uit het bestuur moeten. Die is namelijk Duits, en twee keer dezelfde nationaliteit gaat niet. 'Alleen maar mannen, dat zou in deze tijd een beetje té ouderwets zijn', meent Brzeski.



In de wandelgangen wordt gefluisterd dat de Fransman François Villeroy de Galhau bezig is met een charmeoffensief. Mocht dat uitlopen op een patstelling tussen Frankrijk en Duitsland, dan komt mogelijk een compromiskandidaat uit een kleiner land in beeld, zoals Ardo Hansson uit Estland en - opnieuw - de Ier Philip Lane.



En Nederland? De naam van DNB-president Klaas Knot wordt genoemd. Zijn voornaamste handicap is dat hij in de ogen van veel eurolanden 'te Duits' is. Met Knot of Weidmann aan het roer zal de ECB zich bij een volgende crisis terughoudender opstellen. Nieuwe monetaire experimenten, bijvoorbeeld met het opkopen van aandelen of helikoptergeld om de economie te stimuleren, lijken in dat geval helemaal onwaarschijnlijk.



Mochten beiden alsnog naast het goud grijpen, dan rest de Noord-Europese haviken een schrale troost. 'Op dit moment zijn de drie belangrijkste posten binnen de ECB in handen van monetaire duiven', stelt Kounis van ABN Amro. 'Wat er ook gebeurt, dat zal na volgend jaar minder zijn.'