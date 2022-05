Strengere regels onlineverkoop: reviews moeten nu écht echt zijn

Beeld ANP

Een nieuwe eis is dat online reviews echt moeten zijn. Verkopers moeten maatregelen treffen om ervoor te zorgen dat de beoordelingen ‘de echte ervaring van consumenten weergeven die het product ook daadwerkelijk hebben gebruikt of gekocht’, zo meldt de Autoriteit Consument en Markt (ACM). Verder moeten ze consumenten informeren over hoe zij met die beoordelingen omgaan: waar komen ze precies vandaan, hoe gaan ze om met negatieve reviews of is er wellicht sprake van een beloning bij positieve recensies?

Het plaatsen (of via een andere partij laten plaatsen) van valse beoordelingen en aanbevelingen, zowel in de vorm van reviews, likes, views of volgers, is onder alle omstandigheden verboden, benadrukt de autoriteit.

De ACM heeft meer eisen aan verkopers om klanten beter te beschermen. Zo moeten consumenten beter geïnformeerd worden door verkopers als ze een gepersonaliseerde aanbieding krijgen. Die kan bijvoorbeeld gebaseerd zijn op eerdere aankopen of zoekopdrachten.

Ook moeten platformen als Bol.com of Marktplaats.nl, waarop andere bedrijven producten aanbieden, consumenten duidelijker vertellen met wie ze precies zaken doen, welke partij waarvoor verantwoordelijk is en bij wie consumenten in het geval van problemen kunnen aankloppen. Deze informatie moet ‘op een toegankelijke plek op een begrijpelijke manier’ staan, schrijft de ACM.

De beschermingsregels voor consumenten gaan ook gelden als consumenten online iets kopen waarvoor ze niet met geld betalen, maar met hun persoonlijke gegevens. Ook dan heeft een consument recht op ‘alle relevante informatie’, voordat ze iets kopen, en op bedenktijd.

Eerder werd al bekend dat influencers en vloggers met meer dan 500.000 volgers op bijvoorbeeld YouTube, Instagram of TikTok zich vanaf 1 juli moeten houden aan strengere regels voor reclame. Vanaf dan vallen zij namelijk onder de Mediawet. Vloggers moeten dan duidelijker maken of zij niet tegen betaling producten in beeld brengen, anders is het reclame of productplaatsing. Ook mogen zij in gesponsorde video’s gericht aan kinderen geen speelgoed meer uitgebreid aanprijzen. Reclame voor medische producten is verboden en content die bestaat uit nieuws of politieke informatie mag nooit gesponsord zijn.

De ACM gaat vanaf zaterdag controleren of alle nieuwe regels worden nageleefd.